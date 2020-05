Se pone en marcha la web “Puerto Lumbreras a la carta”

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras invita a todos los bares y restaurantes de Puerto Lumbreras a unirse a la iniciativa "Puerto Lumbreras a la carta". Una plataforma web gratuita creada por Pedro Jesús Camacho, emprendedor lumbrerense alojado en el vivero de empresas local "Ceilum", que dirige la agencia de marketing digital SPM, y cuyo objetivo es apoyar a la hostelería local y facilitar la apertura de bares y restaurantes con servicio de comida para recoger y llevar a domicilio, así como cuando se habilite el servicio a mesas, mediante reserva previa en la web. Los establecimientos de Puerto Lumbreras interesados se pueden inscribir en la dirección www.puertolumbrerasalacarta.com/alta-restaurantes

“Dada la situación de estado de alarma, se trata de un servicio fundamental y sin coste alguno para los hosteleros del municipio, que fomenta la recuperación del sector facilitando el pedido a domicilio, y cuando esté permitido, la recogida en el local y reserva de mesa. A través del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras colaboramos con esta iniciativa dando la mayor difusión posible entre establecimientos y ciudadanos”, señala Rocío Martínez, concejal de Comercio.

El sistema funciona de forma muy simple. Cada local puede subir a la web su carta, precios, logotipo y horario en la plataforma dándose de alta en la dirección www.puertolumbrerasalacarta.com/alta-restaurantes, y el usuario

podrá realizar su pedido desde la misma web, contactar con el bar o restaurante o comparar cartas y precios, entre otras acciones. Una iniciativa que viene a cumplir las necesidades de la hostelería ante la desescalada y las medidas anunciadas por el Gobierno central, que se iniciará de manera muy gradual a partir del próximo lunes 4 de mayo, fase 0, que durará hasta el 11 de mayo, que será cuando los bares y restaurantes podrán abrir pero sólo para prestar un servicio de comida para llevar. No se podrá consumir en el local.

Hasta ahora se permitía el servicio a domicilio pero no se podía ir al restaurante a recoger la comida. A partir del día 4 sí se podrá, pero no consumir dentro del establecimiento. A partir del 11 de mayo, si los datos acompañan, se entraría en la fase 1. Aquí se permitiría la apertura de terrazas con una limitación de la ocupación del 30%, y tampoco sé podrá consumir dentro del local. El límite del 30% es para el espacio que las terrazas ya tenían previamente, antes de la pandemia. No obstante, la idea es que los ayuntamientos permitan, en la medida de lo posible y más adelante, ampliar el espacio de las mismas, siempre respetando los requisitos de Sanidad.