Nace la primera edición del Festival ‘Góñar Rock’

Puerto Lumbreras albergará la primera edición del Festival ‘Góñar Rock’ el próximo sábado 15 de junio en la pedanía lumbrerense de Góñar con entrada gratuita.

Desde las 21.00 horas, el festival ofrecerá música rock con la participación de seis grupos referentes en la comarca. La cita musical contará con la presencia en el escenario de The Caps Rock Band, Debaho Band, Roca Madre, Ratas Muertas, Contagious y Alambrada.

La Comisión de Fiestas de Góñar, en colaboración con los Ayuntamientos de Puerto Lumbreras y Huércal-Overa, ha sido la encargada de promover esta nueva iniciativa.

El concejal de Festejos, Juan Rubén Burrueco, ha animado a los ciudadanos del municipio y de localidades cercanas a acudir a este evento “que reunirá las mejores bandas de rock de la zona para que el público asistente disfrute de grandes temas en directo cargados de energía”.

Alambrada es una banda de rock urbano de los años 90, afincada en Puerto Lumbreras, con miembros que han rotado durante toda su historia debido a su larga trayectoria.

Tras la muerte de su alma y líder, Ángel Rosique, y sin tomar aún la decisión de si la banda continuará o no en los escenarios, estarán presentes en este festival para colaborar con la Comisión de Festejos de Góñar y hacer un nuevo reconocimiento a la figura de Rosique. Será el primer concierto del grupo sin Ángel tras el homenaje que se realizó en el Festival ‘Actitud Rock’ al año de su fallecimiento.

En toda su trayectoria, Alambrada solo grabó un disco porque lo más importante para ellos siempre ha sido tocar en directo, divertirse en el escenario y dar lo mejor de ellos a su público.

La historia de Debaho Band comenzó en un conocido bar de Lorca, Mama Luna, que acogía tras su barra a un gran número de camareros, la mayoría amantes del rock & roll. Cinco de ellos, pensaron que sería divertido reunirse para tocar y cantar aquellas canciones que tanto les gustaban. Así, comenzaron a aprender y ensayar versiones de sus grupos favoritos. Transcurrido un tiempo, y con una buena lista de versiones a sus espaldas, en 2006 decidieron hacer un concierto para mostrar aquello en lo que tanto habían trabajado; lo que no sabían es que estaban empezando un proyecto que sigue vigente a día de hoy. La etapa de “Basado en hechos reales” ha durado cuatro largos años, en los que la banda ha adquirido mucha experiencia, complicidad y presencia en los escenarios. Asimismo ha madurado su sonido y su concepto del rock & roll, y prueba de ello es su último trabajo “Hijos del rock & rol”.

Roca Madre nació en 2018 tras juntarse Rafael e Ignacio de LaBouns con Paco y Luis, que ya tocaban juntos versiones de rock. Los cuatro se unieron con la idea de pasárselo bien tocando versiones de temas clásicos de rock británico y americano que tanto aman; canciones de artistas como Eric Clapton, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, David Bowie o The Police. También incorporan temas clásicos de bandas recientes como Muse, Oasis o Red Hot Chili Peppers. En solo un año arman un repertorio de temas clásicos para comenzar a tocar en directo en el verano de 2019.

Cuidan con mimo su sonido, alternan las labores vocales entre los dos guitarristas y el bajista y, por encima de todo, proponen un directo contundente y eléctrico: un homenaje actualizado a los grandes nombres de la historia del rock and roll.

Ratas Muertas son un grupo de amigos que se juntaban esporádicamente para tocar versiones de rock a modo de hobby. Tras realizar una pequeña pausa, han vuelto a los escenarios y estarán presentes en este evento. En los últimos meses han actuado en varias ocasiones para disfrutar y celebrar lo que los une: la amistad y el rock and roll.

The Caps Rock Band es un grupo murciano de reciente creación que realiza versiones de rock frescas y cañeras. Emilio Cayuela (guitarra), Miguel Cárceles (guitarra), Pepe Muñoz (bajo), Antonio Sánchez (batería) y Óscar Fernández (cantante) interpretan temas y grandes éxitos de artistas y grupos internacionales como Bon Jovi, Mick Jagger, The Offspring, Muse, Foo Fighters o AC/DC. The Caps mantiene la esencia del rock clásico y al mismo tiempo busca algo más transgresor, introduciendo canciones de sus derivados que más atraen.

Por último, la formación actual Contagious se originó en 2017, aunque tres de los actuales componentes ya llevaban tiempo actuando junto a otros miembros anteriores de la banda. Su estilo es un metal melódico con voz femenina. Las composiciones suelen buscar hacer melodías pegadizas con bases rítmicas potentes. A día de hoy, los integrantes del grupo son: Tania (cantante), Ginés Ruiz (guitarra y coros) Miguel Torres (guitarra), Loren (bajo) y Luis (batería).