Marina Millán, Reina de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras 2019

Puerto Lumbreras ya tiene nueva Reina de las Fiestas 2019: Marina Millán López. Esta joven lumbrerense fue anoche la elegida por votación popular entre las cinco restantes damas que aspiraban a alzarse con el título.

Este año la gala del Baile de la Reina celebraba su 61 aniversario, dedicada al movimiento “steampunk” y al lejano oeste. Idea que surgió de la carroza ganadora del Desfile de Carrozas de las fiestas patronales del pasado año. Además, la banda sonora de esta edición fue el mítico grupo británico ‘Queen’. Los cerca de 2.000 asistentes pudieron disfrutar de grandes éxitos como ‘BohemianRhapsody’, 'We will rock you’, ‘somebody to love’ o ‘we are the champions’, entre otros. Los encargados de conducir la gala fueron el showman Carlos Chova y la vedette y cantante Alba.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, destacó que “el Baile es una de las tradiciones más arraigadas de Puerto Lumbreras, que año tras año se ha convertido en un referente para todos los vecinos de la localidad. Hemos vivido otra noche mágica, en la que han aflorado sentimientos muy intensos entre todos los asistentes”.

Durante el transcurso de la gala, el ballet de Víctor Campos deleitó al público asistente con varios espectáculos de baile, música y animación. Para finalizar la velada, la Reina de las Fiestas 2018, Ana García, cedió la corona a Marina Millán.

Las damas de la edición 2019 son Elena Artero, Cristina López, Nerea López, Lidia Muñoz y María Navarro. Los damos que las acompañaron fueron Sergio Pérez, José Carlos Guirado, Pedro Zurano, Alberto Pallarés, Iván Artero y Víctor Tejedor