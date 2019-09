El PP llevará a pleno una moción para solicitar la puesta en marcha de un espacio museográfico permanente

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras llevará para su debate y aprobación ante el pleno una moción para solicitar al Gobierno Regional la creación de un espacio expositivo permanente en Puerto Lumbreras, en el cual los lumbrerenses puedan disfrutar del rico patrimonio histórico y arqueológico del municipio.

Este importante patrimonio, procedente de diversas etapas, desde yacimientos prehistóricos hasta la época medieval, muchas veces es olvidado tanto por los lumbrerenses como por los visitantes ante la falta de elementos de difusión y disfrute del patrimonio cultural de municipio. Si bien las intervenciones arqueológicas y arquitectónicas en el Castillo de Nogalte han tenido unos resultados científicos excepcionales en las últimas campañas efectuadas desde el 2017, es significativo que gran parte del trabajo que se efectúa no pueda llegar al público y a la población. Si bien los restos estructurales quedan presentes en el yacimiento, de todas las intervenciones arqueológicas realizadas en la fortificación se han obtenidos materiales muebles, como cerámicas, elementos metálicos, etc., de gran valor patrimonial y que por la ausencia de un emplazamiento no puedan ser observadas, difundidas y disfrutadas por un público que cada día muestra un mayor interés por el patrimonio cultural.

Por esta razón, el Grupo Municipal del PP considera que es necesaria la creación de un espacio que permita la difusión del patrimonio cultural de Puerto Lumbreras, si bien en un primer momento esta difusión se efectuaría a través

de una exposición temporal de los bienes obtenidos en las intervenciones en el castillo, es necesaria la ubicación de un espacio y una estructura organizativa con fines culturales permanentes que permita disfrutar de dicho patrimonio, presente en muchos fondos de los museos regionales, no expuestos, y que suponga un foco de atracción turístico.