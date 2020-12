Las obras de la nueva residencia de mayores entran en su recta final

La alcaldesa de Puerto Lumbreras; María Ángeles Túnez, junto a varios concejales del equipo de Gobierno y a responsables del proyecto, ha visitado esta mañana las obras de la residencia de mayores situada en la calle Tómbola, que tienen prevista su finalización en las próximas semanas.

El proyecto cuenta con 4400 metros cuadrados de superficie construida y tendrá capacidad para albergar a 94 usuarios. En la primera planta se habilitarán los servicios comunes como recepción, sala de visitas y sala de espera, mientras las plantas restantes estarán ocupadas con 48 habitaciones y salones comunes.

Túnez ha destacado que “uno de los proyectos más ambiciosos del equipo de Gobierno ya es una realidad y viene a ofrecer un servicio necesario y fundamental como el de garantizar el bienestar de los mayores cuando necesiten una asistencia especializada, y con el que no se contaba en la ciudad. Además, se trata de un proyecto que genera puestos de trabajo directos e indirectos, y que no repercute en las arcas municipales ni en los ciudadanos”. No obstante, la alcaldesa ha señalado que “trabajamos para que la Comunidad Autónoma concierte las plazas con el IMAS con la finalidad de que todas aquellas personas mayores que quieran entrar en esta residencia puedan hacerlo, independientemente de su situación económica”.

La nueva residencia estará adaptada para atender todos los niveles de dependencia y patologías que afectan a los mayores. Además del alojamiento, los mayores tendrán una carta de servicios que incluirá manutención con servicio de cocina propia, aseo, enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, rehabilitación, médico, podología, lavandería, peluquería y estética.

Por otro lado, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir entre distintas modalidades de estancia: permanente, fin de semana, respiro familiar, recuperación post-hospitalaria, estancia diurna y/o nocturna.

Túnez ha destacado también que “el proyecto va a suponer además una mejora considerable de la zona y del entorno, con 500 metros cuadrados de zona de recreo completamente accesibles”, y ha concluido que “completa la amplia oferta de servicios que ya ofrecemos a los mayores lumbrerenses, junto al Centro de Día, los Hogares del Pensionista o las zonas de gerontogimnasia. Una de nuestras prioridades es ayudar a las personas que más lo necesitan, con la implantación de nuevos programas, poniendo en marcha nuevos servicios y creando infraestructuras para atender de la mejor manera posible a las cerca de 3000 personas mayores de 65 años que residen en Puerto Lumbreras”.