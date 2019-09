La exposición de fotografías “el coleccionista de recuerdos”, en la Casa de los Duendes

La exposición fotográfica “el coleccionista de recuerdos” de Juan Jesús García Ortega estará para disfrute de lumbrerenses y visitantes hasta el próximo 30 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de los Duendes (Calle Francisco Tirado, 6). El acceso es gratuito y el horario para visitar la muestra es de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. En esta exposición, el autor trata de plasmar una colección de sus mejores recuerdos “caminando por la calle capturando el tiempo y haciendo eterno todo aquello que llama mi atención”. Aquí plasma una colección de sus mejores recuerdos. Y es que según señala García Ortega, “la calle es un escenario lleno de vida donde actores desconocidos brindan escenas únicas, naturales y espontáneas”.

Juan Jesús Ortega estudió en la Escuela de Fotografía y Cine Filmosofía de Granada, y ha realizado exposiciones en locales, teatros y escuelas de fotografía por diferentes partes de Almería y Granada. “La curiosidad me llamó a comprar mi primera cámara, desconociendo por completo el mundo de la fotografía. Aprendí todas las posibilidades que la cámara me ofrecía a la hora de fotografiar, ya que este mundo no es sólo algo visual sin más, sino que detrás de cada imagen hay una historia, sentimientos y emociones que el fotógrafo aporta en cada captura. Y esto es lo que intento reflejar en mis fotografías, trasladar a mi visión lo que me toca el corazón”, señala Juan Jesús.