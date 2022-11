Día Internacional contra la Violencia de Género en Puerto Lumbreras

La concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro, ha presentado esta mañana las actividades que se llevarán a cabo con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

La edil ha informado que “este año contamos con una programación completa y variada para conmemorar el 25 de noviembre, organizada por la Concejalía de la Mujer y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Además, colaboran diferentes asociaciones y profesionales para mentalizar sobre esta lacra social”.

Este año el cartel de la programación del 25N ha sido diseñado por Valeria Robles, alumna de 4º ESO del IES Rambla de Nogalte. Ella misma, es además, la protagonista del mismo.

“Las actividades comienzan con un concurso a través de la red social ‘Tik Tok’ dirigido al alumnado del Instituto de Educación Secundaria Rambla de Nogalte. Hasta el martes 15 de noviembre los alumnos podrán crear diferentes contenidos sobre relaciones igualitarias. Organizado por la Asociación de Mujeres de Puerto Lumbreras y el instituto se busca fomentar vínculos basados en el respeto, la comunicación y la igualdad, resaltando los pros de esta temática”, ha detallado Navarro.

En este sentido, la concejala ha afirmado que “a lo largo de todo el mes tendremos una formación especializada en relaciones pros igualitarias. Impartidas por Profesionales del Centro de Atención Especializada a Víctimas de la Violencia de Género (CAVI) que recorrerán los centros educativos del municipio”.

“La Red de Bibliotecas de Puerto Lumbreras también se han unido a esta conmemoración y han organizado desde el 1 al 30 de noviembre lecturas contra la violencia de género. Los usuarios y ciudadanos, que así lo deseen, tendrán disponibles para consulta en sala y préstamos diferentes ejemplares que tratan, desde diferentes visiones y a través de distintos géneros literarios, esta temática”, ha especificado la edil.

Y, ha añadido que “el martes, 8 de noviembre, será la inauguración de la campaña gráfica de sensibilización ‘¡Qué no te apriete el amor, no es tu talla!; ‘¡El amor deja huella no crees cicatrices!’ en el IES Rambla de Nogalte, a las 10:40 horas. Una campaña que incluye un rincón violenta en la biblioteca del centro con el objetivo de llegar y sensibilizar, aún más, al público joven”.

“En esta programación podremos disfrutar de un taller de teatro el viernes 11 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas en la sala de baile del Centro de la Mujer. Bajo el nombre ‘Un mundo de igualdad con Jon Mitó’ está dirigido a personas adultas, mayores de 16 años”, ha manifestado la concejala de la Mujer

Asimismo ha continuado anunciando que “el sábado 12 de noviembre tendrá lugar el curso de defensa personal femenina ‘Violencia Cero’ impartido por José Antonio Gázquez Rodríguez, instructor nacional de Defensa Personal Bricpol WBF. Dirigido a mujeres mayores de 12 años (y con autorización), se llevará a cabo en el Pabellón Deportivo de 17:00 horas a 19:00 horas y al finalizar habrá entrega de diplomas”.

“Dentro de las actividades no podía faltar la formación. Por ello, se llevará a cabo la charla ‘Una mirada crítica hacia la Violencia Sexual’ por parte de profesionales del Servicio Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos Sexuales de la Región de Murcia (CAVAX) en el IES Rambla de Nogalte de 10:40 a 12:20 horas el viernes 18 de noviembre. Una conferencia para que los adolescentes piensen sobre este problema con un enfoque crítico y con herramientas para la identificación, visibilización o consecuencias, entre otros aspectos, de la violencia sexual”, ha manifestado Toñi Navarro

La edil ha concretado que “esa misma jornada, habrá una actividad para el público infantil. Ya que los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos por la igualdad ‘Contamos Igual’ que se llevará a cabo en el salón de actos del Centro Cívico a las 17:30 horas”.

“También recibirán educación sobre este tema en una formación especializada el personal sanitario del Centro de Salud de Atención Primaria de Puerto Lumbreras. Profesionales del CAVI impartirán esta charla el lunes 21 de noviembre en las instalaciones a las 8:00 horas”, ha indicado Navarro.

Además, ha explicado que “podremos practicar yoga de la mano de Cristina Olivares en el Centro Social Vicente Ruiz Llamas a las 18:30 horas el jueves 24 de noviembre. Una práctica deportiva que busca en esta sesión aumentar el autoconocimiento y la confianza en una misma. Organizada por la Asociación de Mujeres de Puerto Lumbreras e Instituto de Educación Secundaria Rambla de Nogalte, requiere de inscripción previa en el número de teléfono 617 56 96 58”.

“Y a las 20:30 en el salón de actos del Centro Cívico se llevará a cabo el Acto Institucional en conmemoración al 25 de noviembre “Día Internacional contra la Violencia de Género’. Amenizado por Jon Mitó, se entregarán las distinciones a las Mujeres Emprendedoras Pioneras en la lucha por la Igualdad de Puerto Lumbreras”.

La concejala ha destacado que “el viernes 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el IES Rambla de Nogalte realizará diferentes actividades con motivo de esta jornada. En concreto, a partir de las 10:15 horas se inaugurará la exposición ‘Contra las Cuerdas’, se leerá el Manifiesto Institucional, se procederá a la entrega de premios del concurso de ‘Tik Tok’ y, finalmente, habrá una batucada en repulsa a cualquier acto de violencia”.

Durante esta jornada “también podremos volver a realizar una master class de yoga en conmemoración de este día. Impartida por Ana Belén Cano Peñas se realizará en la sala de baile del Centro de la Mujer en horario de mañana de 10:15 a 11:45 horas. Además, por la tarde, de 20:00 a 21:00 en la misma ubicación, disfrutaremos de otra clase de esta práctica de la mano de Isabel Rivas”.

“Ya a las 12:30 horas se procederá a la lectura del Manifiesto Institucional en conmemoración al día 25 de noviembre ‘Día Internacional contra la Violencia de Género’ y se llevará a cabo un minuto de silencio en la Pasarela de los Muelles del municipio.

Así, la edil ha aclarado que “las actividades no pararán tras la conmemoración del 25N, porque habrá otro taller de defensa personal para mujeres el domingo 27 de noviembre en el Pabellón Multiusos de la Estación del Esparragal a las 11:00 horas. En esta ocasión, estará impartido por Mari Carmen Romero, campeona del mundo en kickboxing y boxeo profesional”.

“El lunes 28 de noviembre se realizará la mesa local de coordinación contra la violencia de género a las 9:30 horas en el Salón de Actos del Centro de la Mujer. Y se cierra la programación con una mesa de coordinación policial de violencia de género para profesionales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del municipio y para las técnicas del CAVI. Se llevará a cabo también en el Salón de Actos del Centro de la Mujer a las 9:30 horas”.

Toñi Navarro ha animado “a todos los ciudadanos a participar y colaborar en las diferentes actividades organizadas. Para más información e inscripción en los talleres (en los que no se indica contacto), las personas interesadas deberán ponerse en contacto con el Centro de la Mujer ubicado en calle Los Limoneros nº 41, en el correo electrónico puertolumbreras@cavis.es o llamando al 968 40 21 60, 652 902 250 o 652 90 22 84”.

La edil de la Mujer ha destacado la importancia de celebrar estas actividades ya que “es imprescindible visibilizar una situación que viven más mujeres de las que podemos imaginar próximas en nuestro entorno, y concienciar a la sociedad para acabar de una vez con esta lacra social que es la violencia de género, así como sobre la importancia de crecer en torno a valores de igualdad, respeto y tolerancia entre todas las personas. Además, este año el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales se ha convertido en una apuesta muy importante para llegar a más gente y sobre todo a la población más joven”.