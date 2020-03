El centro de salud sigue planificando su atención para dar la mejor respuesta ante el coronavirus

El Centro de Salud de Puerto Lumbreras sigie planificando sus servicios para prestar la mejor atención a los ciudadanos ante la alerta sanitaria provocada por el coronavirus, con objetivo de evitar contagios. Según el último informe epidemiológico publicado ayer por la Consejería de Salud, el municipio es una de las localidades de la Región con menos de 5 casos. No obstante, la alcaldesa María Ángeles Túnez señala que “no podemos relajarnos ni confiarnos, tenemos que protegernos y proteger también a quienes cuidan de nosotros, y seguir manteniendo a rajatabla las medidas de confinamiento y prevención que marcan las autoridades competentes. Hemos tomado las medidas más adecuadas en función a los dictados de las autoridades sanitarias”.

En el Centro de Salud se prima la consulta telefónica, se hace un seguimiento de pacientes en aislamiento porque presenten síntomas, y cuando se pide cita previa el médico llama al paciente para ver qué necesita y si el motivo hace necesario que acuda al centro o se hace seguimiento por teléfono. Si una persona va al Centro de Salud, se hace un triaje en la puerta, distinguiendo entre cuestiones administrativas o pacientes con problemas respiratorios, y entre niños y adultos. La planta baja se ha reservado a adultos con síntomas de tos, fiebre, disnea, etc. y la planta superior para pediatría, con objeto de que los niños siempre estén distanciados de adultos como medida de prevención.

El enfermero de pediatría sigue trabajando de forma habitual y poniendo vacunas a los niños que lo requieran.

Las consultas del Centro de Salud de El Esparragal y Barrio Francés se trasladaron al consultorio de Puerto Lumbreras, y muchas gestiones pueden hacerse de forma telemática en www.murciasalud.es La receta electrónica se ha ampliado a 180 días, y se tramitan bajas por teléfono.

La matrona se reubica en el consultorio del Barrio Francés para atención a embarazadas con cita previa

Por otro lado, la matrona se ha trasladado al consultorio del Barrio Francés, con el objetivo de que las embarazadas no tengan que acudir al Centro de Salud y así evitar riesgos al ser una zona de mayor afluencia de pacientes. Sólo se atienden embarazos, y a recién nacidos si necesitan consulta con el pediatra de forma puntual, y se han anulado actividades preventivas como citologías, visitas, actividades grupales educación maternal, etc. La embarazada ha de llamar al 968400139 antes de acudir para concretar cita o resolver la consulta de manera telefónica para evitar desplazamientos y aglomeraciones, ya que no pueden coincidir dos mujeres en la sala de espera.

En cuanto a la atención post-parto, la matrona llama y atiende por teléfono a todas las lumbrerenses que dan a luz en el Hospital Rafael Méndez. Si es en otro lugar, la parturienta es quien debe llamar. Para facilitar el trabajo de valoración del recién nacido, el Ayuntamiento va a disponer a la matrona de un teléfono para contactar por videollamada y valorar el estado del bebé, la evolución del cordón umbilical, tono, llanto y demás parámetros que dicen como se adapta el bebe a su nueva vida.

“El Ayuntamiento ha respondido con rapidez para que las embarazas estén seguras y sólo se atiendan estos casos en el centro del Barrio Francés. Se resuelven dudas por teléfono y sólo se desplazan si es por un motivo necesario”, indica María Ángeles Túnez.