Casa de los Duendes acogerá la exposición fotográfica ‘Invisible’ de Afilor

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, junto a la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Lorca, AFILOR, Antonia Robles, han presentado la nueva exposición que se llevará a cabo en Puerto Lumbreras.

“La Casa de los Duendes acogerá, desde el 28 de abril al 4 de mayo, la exposición fotográfica organizada por Afilor, con la colaboración del Consistorio lumbrerense, bajo el título ‘Invisible’”, ha explicado la primer edil.

María Ángeles Túnez ha explicado que “la inauguración se celebrará este viernes, 28 de abril, a las 20:30 horas. Y la muestra se podrá visitar, durante el resto de la semana, en horario de mañana de 10:00 a 14:00 horas; y de tarde de 17:00 a 20:00 horas”.

Y, ha añadido que “la exposición se lleva a cabo con el objetivo de dar visibilidad a dar fibromialgia y a la labor que realiza la asociación, para mejorar la calidad de vida de las asociadas, los 365 días del año.

Por su parte, la presidenta de AFILOR ha explicado que "en esta exposición podemos ver 17 fotos de la artista Isabel Wonder Art, donde se muestra, con imágenes y efectos, lo que las personas con esta enfermedad sentimos por dentro: el dolor, la incomprensión, la soledad. Nuestro objetivo es reflejar lo que sentimos todas las personas que padecemos esta dolencia, que no se ve, y para la que, de momento, no existe aún tratamiento".

Además, ha destacado que es una exposición lleva todo el año pasando por diferentes municipios para visibilizar y concienciar sobre la enfermedad y sobre la asociación. Queremos también que se sepa que existe Afilor, y el trabajo que desarrollan, y que cualquier persona que sufra o tenga síntomas de padecer fibromialgia será recibida con los brazos abiertos.

Túnez ha apuntado que "esta enfermedad presenta síntomas muy similares a otras dolencias convirtiéndose en un trastorno complejo y crónico que causa dolor y rigidez en los músculos, tendones y ligamentos junto con sueño y fatiga”.