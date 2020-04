El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras distribuirá 4.000 mascarillas entre los trabajadores del municipio

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras distribuirá desde este lunes 4.000 mascarillas entre aquellos lumbrerenses que tengan que desplazarse para trabajar, por no poder hacerlo de forma telemática, y sea más complejo mantener la distancia de seguridad. Una dotación que llega de la Delegación del Gobierno, dentro de la campaña activada por el Gobierno de España para la promoción de hábitos de higiene y saludables en prevención por el COVID-19.

Reunida de urgencia esta tarde la Mesa de Coordinación Policial del municipio, se ha establecido un plan de reparto que llevarán a cabo Policía Local, Protección Civil, servicios municipales y Guardia Civil, con especificación de horario y zonas.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ha señalado que “desde el mismo momento en que he recibido la carta de la Delegación del Gobierno, me he puesto en contacto con las grandes empresas de la localidad para informarles del reparto de las mascarillas a repartir entre los trabajadores.

Además, se van a establecer 5 puntos de reparto con personal del Ayuntamiento en las principales vías de comunicación de Puerto Lumbreras y de la pedanía de La Estación para comenzar este lunes a distribuir estos elementos de protección frente al COVID-19 entre los trabajadores”.

Esta medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del estado de alarma y está en consonancia con las prioridades y recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias, entre las que se recomienda el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar ni desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas.

Los trabajadores que vuelven este lunes a la actividad son aquellos pertenecientes a los sectores no esenciales; la industria, la automoción y la construcción, que se reflejaban en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se reguló un permiso retribuido recuperable, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

A pesar de la vuelta a la actividad económica, España mantiene el decreto de estado de alarma, lo que significa que solo estará permitido salir del domicilio para ir al trabajo, en aquellas actividades permitidas, siempre que no se pueda teletrabajar, así como para adquirir bienes de primera necesidad y para motivos justificados. “Es prioritario mantener el confinamiento con todas las consecuencias como hasta ahora, y quedarse en casa para evitar posibles contagios”, subraya la alcaldesa. Por otra parte, en la web municipal www.puertolumbreras.es puede consultarse una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo con objeto de prevenir la propagación del coronavirus.