El ayuntamiento Puerto Lumbreras aprueba la municipalización del servicio de retirada de basuras y limpieza

El PSOE considera que prestar el servicio de forma directa permite una gestión más eficiente del gasto municipal, al suponer una significativa reducción de costes, derivada principalmente de la desaparición del coste asociado al IVA y al beneficio industrial del contratista. Ahorros que deben de destinarse a la mejora del servicio, reforzando los medios técnicos, y por supuesto, reforzando la plantilla adscrita al servicio. “Los trabajadores son merecedores de una mejora en sus condiciones laborales, mejoría que pasa de forma indiscutible por un incremento de efectivos acorde a las necesidades” Los socialistas ponen el acento en las carencias que tiene el servicio de limpieza viaria y retirada de basuras, “las empresas en esta situación no invierten en maquinaría nueva, ni refuerzan la plantilla de trabajadores. No podemos estar con la misma maquinaria y el mismo número de trabajadores que cuando el municipio tenía cinco mil habitantes menos, las concesionarias del servicio, ante la incertidumbre, no invierten”. “Toda la oposición, siendo mayoría en el Pleno, ha acordado el inicio del proceso de municipalización del servicio, ante la inminente resolución del contrato con la concesionaria actual. Vamos a seguir luchando por unos servicios públicos de calidad, no podemos permitir el estado de abandono al que los somete el Partido Popular y su alcaldesa, María Ángeles Túnez” ha remarcado María Rosa García.