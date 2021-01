El Ayuntamiento concede y abona el 90 por ciento de las ayudas directas a la hostelería

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha abonado a los hosteleros del municipio 35.000 euros en ayudas directas para inyectar liquidez al sector, y contribuir a que puedan sobrellevar los costes de la adecuación de los locales y de las restricciones impuestas para contener la pandemia de la COVID-19. La convocatoria se publicó el pasado mes de noviembre, y de las 40 solicitudes presentadas, se concedieron 34; un 90 por ciento, mientras que el resto no cumplían los requisitos o no aportaron la documentación requerida. La ayuda es de 900 € para personas trabajadoras autónomas que no tengan trabajadores contratados por cuenta ajena o personas jurídicas con sólo un autónomo o varios autónomos societarios, de 1.100 € para autónomos o personas jurídicas que tengan entre 1 y 5 personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena, y de 1.300 € para quienes tengan entre 6 o más personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena.

“Desde el Ayuntamiento hacemos un importante esfuerzo presupuestario para seguir apoyando a los bares y restaurantes del municipio ante las consecuencias económicas que están sufriendo a causa de la crisis sanitaria. Estas ayudas a fondo perdido se suman al fondo municipal de más de 135.000 euros dirigido a autónomos y pymes que lanzamos ante el Estado de Alarma, y al que también se pudieron acoger los hosteleros, así como a las ayudas del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y del Gobierno regional, a las que accedieron alrededor de 40 empresas del sector en Puerto Lumbreras”, expresa Rocío Martínez, concejal de Desarrollo Local y Dinamización Económica.

Además, hay que recordar que a raíz de la pandemia el Ayuntamiento ha facilitado a los hosteleros del municipio la ampliación y ocupación de espacios públicos, sin coste adicional, tanto de terrazas como de cerramientos, sigue suspendida la tasa de ocupación de la vía pública durante el primer semestre de 2021, y ha bonificado varios impuestos que dependen de la administración local como el ICIO. También se ha congelado el precio público por consumo de agua, manteniendo las bonificaciones establecidas al respecto, y desde la Concejalía de Dinamización Económica y Desarrollo Local se han llevado a cabo diferentes campañas para fomentar el consumo y reactivar la recuperación de la hostelería. “El Ayuntamiento se ha volcado para ayudar a un sector muy importante para la economía y el empleo local, y el Gobierno regional ha aprobado ayudas por importe de 37 millones de euros. Seguimos esperando al Gobierno de España, que hasta la fecha no ha concedido ni un solo euro en ayudas, mientras países de nuestro entorno como Francia o Alemania han aportado más de 10.000 millones de euros a sus empresas de hostelería. Ahora más que nunca es necesario un plan de rescate nacional que contemple ayudas directas, bajadas de impuestos y medidas para reactivar la actividad cuando sea posible. Están en juego 1 millón de empleos y el cierre definitivo de más de 100.000 establecimientos, lo que sería un auténtico desastre para nuestra economía y nuestro futuro”.