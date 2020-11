El Ayuntamiento abona las ayudas extraordinarias COVID-19

La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha efectuado el abono de las ayudas enmarcadas en la convocatoria de ayudas sociales extraordinarias COVID-19, destinadas a paliar los efectos de la pandemia sobre familias, comercios, autónomos y empresas lumbrerenses. “Se han concedido el 75 por ciento de las solicitudes recibidas, mientras el resto no cumplían los requisitos o no han aportado la documentación requerida. Estas ayudas proceden del fondo municipal dotado con 135.500 euros, con el que ayudamos a que la carga económica de familias y comercios que tuvieron que cerrar durante el Estado de Alarma no se agrave, a la vez que ayudamos al mantenimiento del empleo y a la reactivación social y económica de nuestro municipio”, señala la concejal de Hacienda; Raquel Rodríguez.

Tras la puesta en marcha de la convocatoria de ayudas municipales, se presentaron un total de 162 solicitudes de ayuda por parte autónomos y pymes del municipio. Una vez que las mismas fueron recepcionadas, se revisó la documentación aportada, y desde el Ayuntamiento se realizó varios requerimientos a los solicitantes, notificándolo tanto por escrito como por vía telefónica.

En la convocatoria se establecían 7 tipos de ayudas. Entre ellas la subvención del importe de un trimestre de la tasa de ocupación vía publica por mercado semanal, el importe anual de la tasa ocupación de la vía pública de mesas y sillas durante 2020, y un trimestre en los recibos de agua y basura para toda actividad económica cerrada durante estado de alarma. También la subvención del el IBI por importe proporcional al periodo de cierre durante el estado de alarma para los inmuebles destinados a una actividad económica y que mantuvieran el 75% de su plantilla de personal, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por importe de un 25% sobre la cuota municipal para aquellas empresas cerradas durante el estado de alarma y manteniendo el 75% de su plantilla de personal. Además se reflejan ayudas destinadas para los titulares de un negocio o empresa en régimen de alquiler de locales destinados a una actividad económica y que permanezcan en actividad al menos 6 meses desde la finalización del estado de alarma, por importe máximo de 150€/local, así como subvenciones por compensación de locales de negocio cerrados durante el estado de alarma ubicados en el vivero de empresas municipal.