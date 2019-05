El artista lumbrerense Salva Piñero expone su obra ‘Tras una vida, otra vida’ en la Casa de los Duendes

El Centro Cultural Casa de los Duendes acoge desde hoy una exposición del lumbrerense Salva Piñero que lleva por nombre ‘Tras una vida, otra vida’. El propio autor cuenta que la inspiración que motivó este trabajo surgió en una peregrinación entre su pueblo natal, Puerto Lumbreras, y Caravaca de la Cruz.

La muestra incluye acrílicos y óleos con colores intensos en diversos formatos. La mayoría de estas piezas tienen como elemento común las ventanas que el artista ha plasmado en su obra. “La vida no es igual en las grandes ciudades y en los pueblos. Las ventanas, no se parecen en nada, no es el mismo aire el que entra por ellas.

En las grandes ciudades las ventanas son los elementos que permiten la entrada de la luz de la calle, pero en lo pueblos es diferente, es la forma de entrar la vida en la casa”, ha subrayado Piñero.



Además de las obras pertenecientes a la colección ‘Tras una vida, otra vida’, el pintor ha expuesto en esta ocasión otros trabajos que se enmarcan fuera de ella, pero que siguen la línea característica del artista. Las personas interesadas en conocer su obra podrán hacerlo hasta el próximo 3 de junio en la sala de exposiciones de la Casa de los Duendes. El horario es de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.



Salva Piñero es un artista de formación autodidacta que desde joven sintió interés por el mundo del arte. Su incursión en el mundo de la pintura viene marcada por sus inquietudes personales, no solamente forjadas en las artes plásticas, sino adornadas con gamas literarias como la poesía y el relato corto. Sus trabajos han protagonizado numerosas exposiciones colectivas e individuales.