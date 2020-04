El partido que nunca se debió jugar

"Lorca tiene un millón y medio de hermanos" Esas fueron las declaraciones de Benigno Sánchez, técnico del Lorca Atlético tras lograr la permanencia en Segunda División B al empatar a dos ante el Estepona en Nueva Condomina.

Nadie podía pensar como finalizaría la temporada 2010/2011 para el Lorca Atlético, equipo que disputó la temporada en el grupo cuarto de Segunda B tras adquirir la plaza del Sangonera, club que por problemas económicos no podía seguir compitiendo.

Cristóbal Sánchez Arcas compró el club, que tuvo como secretario técnico a Sergio Embarre y Benigno Sánchez como entrenador.

La tempoada fue irregular y el club blanquiazul tenía que salvar la categoría en el último partido ante el Estepona. Días antes de la disputa del partido, el once de mayo, dos temblores sacudieron la ciudad de Lorca, provocando once muertes y millones de euros en daños materiales.

La Ciudad del Sol estaba en el suelo y nadie pensaba en el fútbol. Ese día, los jugadores blanquiazules estaban en el entrenamiento, el cual abandonaron rápidamente para ir a buscar a sus seres queridos. Muchos miembros de la plantila tuvieron que ser acogidos en casas de amigos, familiares o conocidos.

El partido quedaba en un segundo plano y la FFRM solicitó junto al club blanquiazul el aplazamiento de la cita, pero la RFEF obligó a disputar el partido, ya que se trataba de la última jornada y se tenian que decidir los descensos en un jornada en la que todos los partidos de equipos implicados tenían que jugar a la misma hora.

El encuentro se celebró en Nueva Condomina sin casi aficionados de Lorca. En los accesos al estadio se pusieron varias urnas petitorias en la que los aficionados, la mayoría de la capital del Segura, dejaron su donativo para los afectados.



Goyo, Aarón, Verdú, Olivares, Toño Vázquez, Paco Lorca, Álex Fernández, Sebas (Antonio), Jorge Pérez, Rubén Quintero (Jaime) y Meca (Mikel Méndez) fueron los jugadores que disputaron ese partido.

Verdú adelanto a los lorquinos, Rubén Cruz lograría la igualada y Jaime en el 89 pondría el 2-1. En el minuto 93 llegaría el gol de Carlos Arias para poner el empate a dos, pero el Real Betis B había empatado ante el Lucena a uno, y dejaba salvado al cuadro de Lorca.

Con el pitido final las lágrimas de rabia e impotencia fueron las protagonistas en los jugadores de lal Ciudad del Sol, que se marcharon del terreno de juego, bajo una gran ovación de los aficionados que se dieron cita en Nueva Condomina y con el cariño del todos los componentes del equipo de la Costa del Sol que portaron una pancarta de apoyo antes del partido.



El Lorca Atlético logró la permanencia, pero el resultado era lo de menos, en un partido que nunca debió jugarse.