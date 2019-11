Úrsula Ruiz mejor atleta del año 2019

Los mejores atletas de la Región de Murcia serán premiados en la gala de Atletismo que se desarrollará el viernes 29 de noviembre en el Teatro Capitol de Cieza. Los detalles de esta gala fueron presentados por el presidente de la FAMU, Juan Manuel Molina, donde destacó que la mejor atleta de la temporada ha sido la lorquina Úrsula Ruiz.

La campeona de España de peso, también será premiada por ese doble oro y por participar en el Campeonato de Europa en Glasgow, Copa Europea de lanzamientos en Samorin y Campeonato de Europa de selecciones en Polonia.

El acto contará con la presencia de diferentes atletas de Eliocroca, Puertas Lorca y CA Nogalte, que han logrado grandes retos durante este 2019 que está terminando.

Además de Ruiz, hay que destacar la mejor atleta sub 18, que ha sido la lumbrerense Maica Cuenca, que además será premiada por ser medallista de plata en el Campeonato de España sub 18 en Heptathlón y por participar en el encuentro de pruebas combinadas sub 18 de Portugal. La integrante del UCAM Cartagena, también será premiada por lograr los récords regionales de 60 metros vallas en 8.98, 100 metros vallas con 14.30, en Heptathlón con 5.030 puntos y 4x100 con 48.07 segundos.



Además de Úrsula Ruiz y Maica Cuenca, también recibirán su galardón, el integrante del Club Atletismo Puertas Lorca, Mario Molina por su bronce en los 1.500 metros en el Campeonato de España máster 35, Juan Francisco Carrillo del Club Atletismo Nogalte por participar en el campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Polonia y la loquina Lali Velasco que recibirá el Trofeo Óscar Sánchez Andreo como mejor entrenadora del año 2018 y por la plata lograda en el Campeonato de España F35 en la prueba de Pentathlón.

También recibirán premios a las categorías inferiores como es el caso de Pablo Lozoya de Eliocroca en los 100 metros lisos en sub 16, Wiam Ghanemi en sub 14 al lograr los récords de 2.000 metros lisos, 1.000 metros lisos, 500 metros lisos y Milla en Ruta.

En sub 16, Fadwa Abbaq logró el récord en 1.500 metros.