Tres medalas para Lorca en el Nacional de Promesas Paralímpicas

Este fin de semana se ha celebrado en Toledo el Campeonato de España Liberty Seguros de Promesas Paralimpicas de Atletismo donde ha habido presencia de atletas de la Ciudad de Lorca.

El bagaje ha sido muy positivo ya que los los atletas lorquinos han conseguido un total de 3 medallas. Dos de ellas de oro para Adrián Martínez Sanchez Fortun en jabalina y peso sub 20. La tercera medalla ha sido de bronce en jabalina sub 18 para Juan Lucas Feliz Tapia. Estos dos atletas de Lorca pertenecen al equipo de la ONCE y son entrenados por el también lorquino, e integrante del Club Atletismo Nogalte, Juan Francisco Carrillo.