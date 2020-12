El Ritec Balonmano Águilas recibe a CB Elche con el calor de su afición

El Ritec Balonmano Águilas ha logrado su primera victoria a domicilio de la temporada en un partido serio en defensa y con punteria en ataque, que le ha valido para ganar 30-38 contra Mislata. El cuadro blanquiazul suma hasta la fecha 10 puntos, tiene un partido menos, aplazado contra Elche y que se jugará este miércoles a las 20.30 horas en el Agustín Muñoz, siendo la primera vez de esta temporada en la que el público podrá acceder al pabellón.

Sólo 83 personas verán el partido en directo y tras registrarse en el protocolo COVID19 del club. Deberán llevar mascarilla obligatoria, no comer ni beber salvo agua, no moverse de su butaca y no fumar.

Ese partido junto al del sábado contra Benidorm, también en casa a las 19.00 horas será vitales para marcar distancias con la parte baja de la clasificación.



El equipo de Lorenzo Alonso ha sido superior a Mislata durante varias fases del partido, destacando los goleadores Juanto Palop y Macovchin que han anatado ocho dianas cada uno, siendo los máximos goleadores de los suyos. Caycedo y Rakatynets también han destacado en el partido donde han marcado siete goles cada uno.