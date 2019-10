El Ritec Balonmano Águilas da la cara pero vuelve a caer

El Ritec Balonmano Águilas volvió a caer derrotado, en esta ocasión ante uno de los equipos más fuertes del grupo E de Primera Nacional como es Algemesí por 22-38. El equipo de Fernando González saltó bien a la pista, marcando distancias en los primeros minutos, donde llegó a ponerse 4-1 con ventaja. El cuadro visitante apretó y logró neutralizar esa ventaja, dejando siempre a remolque a los locales. La intensidad del partido fue alta, y los aguileños no perdieron nunca la cara al encuentro durante los primeros 30 minutos, donde se llegó al descanso con 13-18 para Algemesí. En la segunda parte, se rompió el partido y los aguileños quedaron penalizados por la gran cantidad de ataques que no terminaron en gol y por los seis lanzamientos desde los siete metros que fueron marrados.

En la recta final de partido, y con muchos chavales de edad juvenil. A pesar del resultado final, los aguileños dieron la cara y mostraron que son un equipo competitivo y que buscará la permanencia en Primera Nacional.

Tras las primeras cinco jornadas disputadas, el equipo blanquiazul no suma ningún punto y es colista, afrontando la jornada número 6 este próximo domingo, ante Mislata en el Pabellón de las Canaletas, un partido que se jugará a las 12.30 horas.