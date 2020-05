DESESCALADA

¿Qué debo hacer este sábado cuando salga a practicar deporte?

Manu García coordinador deportivo del CD Felipe VI nos deja consejos para practicar deporte estos días. "No alejarse de casa, no hacer largas tiradas, hidratarse bien, no hacer estiramientos en mobiliaria urbano y medir bien el esfuerzo tras pérdida o ganancia de peso"