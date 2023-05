Presentada la décima edición de la Baja Lorca

Tan solo un mes después de la celebración de la décimo segunda edición del Rallye Tierras Altas de Lorca, el Automóvil Club de Lorca presentaba una nueva cita de automovilismo a nivel nacional en la ciudad de Lorca.

La décima edición de la Baja Lorca - Ciudad del Sol, puntuable para el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno Loterías, y tercera prueba de dicho certamen; inicia su andadura con este acto en la Alameda de la Constitución a tan solo unos pocos días de su celebración.

El automovilismo regional está de enhorabuena ya que por tercera temporada consecutiva los mejores equipos del CERTT Loterías estarán en Lorca los días 26 y 27 de mayo en una cita que contará con más de sesenta equipos y que cambia para esta temporada un poco su formato debido a las elecciones municipales que tendrán lugar el domingo 28.

Ya tenemos los primeros inscritos de la 10ª Baja Lorca - Ciudad del Sol que se disputará los días 26 y 27 de mayo en Lorca



Pedro Zamora comenzaba el acto agradeciendo "una vez más la presencia de todas las autoridades que siempre han apoyado esta prueba. También agradecer a las empresas municipales, así como a las empresas privadas -más de cincuenta- que nos ayudan a cuadrar los presupuestos una vez más. En esta ocasión contaremos de nuevo con varias nacionalidades con equipos polacos, portugueses, británicos, e italianos lo que refuerza la idea de turismo más deporte. La Yamaha YXZ 1000R Cup, la Parabaja y un trofeo inglés que ha elegido Lorca para celebrar una de sus pruebas en España, serán parte de esta décima edición. Viernes durante todo el día los vehículos volverán a estar en el Recinto Ferial Huerto de la Rueda, celebrándose la prólogo desde las 16:55 horas en las cercanías de Lorca, y la ceremonia de salida desde las 21:00 horas en la Alameda de la Constitución. El sábado contaremos con dos súperespeciales de casi 180 km. que decidirán el ganador de esta edición que llegará a su fin con la entrega de trofeos de nuevo en la la Alameda de la Constitución desde las 22:00 horas del sábado."





Tras Pedro Zamora, Sebastián Plazas presidente de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia tomaba la palabra: "Agradecer a todas las personas del Automóvil Club de Lorca la gran implicación para realizar esta prueba, ya que hace tan solo un mes acabamos el Rallye Tierras Altas y el esfuerzo a nivel personal y familiar es muy grande."

El presidente de la Real Federación Española de Automovilismo comentaba que "estamos de celebración, no todos los días se cumplen diez ediciones de una prueba como esta que además va a contar con una inscripción muy interesante. Tenemos una prueba que está lista para metas mayores, aquí se tienen todos los mimbres para acoger pruebas de mayor nivel y lanzo el órdago a las autoridades para que se planteen estar dentro del calendario internacional. Todo esto es posible gracias a la organización del Automóvil Club de Lorca, que está preparado para dar un salto más."

También intervenía Juan Francisco Martínez, Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia: "Como parte de las instituciones implicadas quiero decir que siempre que el club ha necesitado dar un paso más os hemos apoyado, y que estoy seguro que eso seguirá sucediendo en futuras ediciones. Turismo más deporte siempre es sinónimo de éxito."

Y como no, el excelentísimo Alcalde de Lorca, Diego José Mateos que comentaba: "Hay que agradecer la gran labor realizada por el Automóvil Club de Lorca, con Pedro Zamora y su junta directiva a la cabeza; ya que no solo habéís creado un evento para que lo disfruten los amantes del motor, sino para todos los lorquinos. Invitamos a todos que se desplacen a las zonas habilitadas para el público y disfruten de las pedanías altas que siempre tienen algo importante que ofrecer."









El acto se cerraba con unas palabras de Pedro Zamora que daba la noticia de su marcha como presidente del club: "Han sido 28 años dedicados al automovilismo, y 12 liderando el Automóvil Club de Lorca. Es el momento de decir adiós. Han sido años estupendos, de los que me llevo a las grandísimas personas que he podido conocer. Con el paso de los años, las complicaciones a nivel organizativo han ido aumentando, el nivel de exigencia que demanda esta organización es muy elevado, y al no vivir de ello, y por motivos personales y laborales, creo que es el momento de parar. Siempre me quedará la espinita de no haber logrado profesionalizar estos eventos. Por estos motivos he tomado la decisión de dejar la presidencia del Automóvil Club de Lorca. Seguiré apoyando ambas pruebas, pero no con la implicación actual. Quiero agradecer a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Juan Francisco Martínez todo su apoyo estos años. Al Ayuntamiento de Lorca, con su actual Alcalde, Diego José Mateos, y con los anteriores alcaldes que siempre nos apoyaron. A Irene Jódar que ha dado todo lo que estaba en su mano para sacar estas pruebas adelante. A la junta directiva el club, a todos los voluntarios que han ayudado a que tanto la Baja Lorca como el Rallye Tierras Altas estén en su mejor momento. También agradezco a Manuel Aviñó, la confianza tanto en esta prueba como en mi persona para realizar labores dentro de la Real Federación Española de Automovilismo durante siete años. Y como no, a mi amigo Sebastián Plazas, al que metí en un marrón con una presidencia que no se esperaba. La Federación de Automovilismo de la Región de Murcia necesita un buen presidente, y tú lo eres. Es el momento de la Baja Lorca - Ciudad del Sol, y os agradezco a todos los años de comprensión y lo que habéis aguantado por mí, gracias."