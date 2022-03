Policia controlará el tráfico rodado durante laspruebas inaugurales del Campeonato de España de Enduro

. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ha informado sobre la actuación en el tráfico rodado que la Policía Local llevará a cabo a partir de este viernes, 1 de abril, hasta el domingo, 3 de abril, con motivo de la celebración del Campeonato de España de Enduro en el municipio. Túnez ha manifestado que “los agentes llevarán a cabo su labor habitual de control para vehículos y motociclismo para regular el tráfico rodado y facilitar el desarrollo de todas las pruebas”. En este sentido, no habrá ningún itinerario especial con motivo de este campeonato, ya que las pruebas se realizan en los alrededores de la localidad. Se prestará especial atención a las motos en circulación que ya no estén en competición. Por lo que estos vehículos estarán neutralizados en calle del pueblo y los agentes se encargarán de vigilar que respeten las señales de tráfico. “De hecho, se colocarán en puntos estratégicos para que todo funcione de manera correcta. En concreto, hablamos de: calle San Francisco, Avenida Almería, calle Esperanza, Avenida Astudillo, Avenida Miguel Delibes y calle Nuestra Señora del Rosario”, ha indicado la alcaldesa. Tan solo se cortará una calle al tráfico, la calle del Caño. Un cierre que se debe a que en esta zona estará ubicado el paddock y las zonas comerciales del Campeonato de España de Enduro. “Aunque no se establezcan normas especiales al tráfico rodado, se recuerda que hay que cumplir con las leyes básicas de circulación y respetar las señales en todo momento. El objetivo es que se dispute el campeonato con normalidad y sin problemas y que la circulación de vehículos en Puerto Lumbreras no se vea afectada por esta prueba deportiva”, ha concluido Túnez.