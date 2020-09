Se podrá hacer ciclismo, correr o caminar de manera individual o con convivientes, fuera del núcleo urbano

José Ángel Ponce, edil de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca ha dado a conocer las limitaciones que han entrado en vigor en la Ciudad del Sol, debido a la entrada en Fase 1 flexibilizada del casco urbano de la ciudad.

No se podrá salir o entrar del municipio sin causa justificada, en los comercios está limitado el aforo al 50% y en hostelería no se podrá servir dentro de bares y restaurantes, permitiendo la terreza un aforo del 75%.

Además, en cuanto a la práctica deportiva, Ponce ha reseñado que “En cuanto a las instalaciones deportivas, los residentes en el casco urbano podrán hacer uso de las instalaciones que se encuentren dentro de este núcleo pero no de los que se encuentren en pedanías, lo mismo que ocurrirá con los habitantes de pedanías que no podrán hacer uso de las instalaciones deportivas que se encuentren dentro del casco urbano. Lo que sí queda permitido es la práctica de ciclismo, correr o caminar, de manera individual o con convivientes, fuera del núcleo urbano”.

El concejal de Sanidad ha especificado que "la orden establecida por la Consejería de Salud ha sido ya publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y será efectiva hasta el próximo miércoles 23 de septiembre, fecha en la que la situación en cuanto al número de contagios en Lorca volverá a ser revisada por la Consejería y el Servicio de Epidemiología de la Región y se decidirá sobre su vigencia”.