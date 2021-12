Pleno del Judolorca

El Club Judo Lorca ha sumado diez medallas en el Campeonato Regional de Katas que se ha desarrollado este fin de semana en el CD Felipe VI de Lorca.

El equipo de la Ciudad del Sol ha sumado dos oros en Nage No Kata Benjamín, los logrados por Julia y Daniel. Erik y Billal, también han sumado dos oros en Nage No Kata infantil, además de los oros de Javier Miñarro y Javier Piña en Nage No Cata Júnior.

Francisco Javier Piña García y Álvaro Martínez han sumado dos oros en Ju No Kata, mientras que Pedro Crespo del club Tamayo y Javier Piña Ayala de JudoLorca campeones de Naga no Kata en categoría cadete.