La Peñarrubia Lorca Trail celebra su décimo aniversario con cambios en el recorrido para pasar por el Castillo

La carrera de montaña ‘Peñarrubia Lorca Trail-Gran Premio Regino Rodríguez Bermejo’ llega a su décima edición el próximo sábado 11 de septiembre, dentro del programa de la 43ª edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín.

Para celebrarlo, los organizadores de la prueba, la Asociación de Madres y Padres de Atención Temprana (APAT), han incorporado importantes novedades en el recorrido como es el paso de todos los participantes por el Castillo de Lorca, estableciendo además el premio especial ‘Fortaleza del sol’ para quienes lo hagan en primer lugar. Las concejalas de Deportes y de ONG’s, Irene Jódar y Mª Dolores Chumillas, respectivamente; la presidenta de APAT, Isabel Arcas; y el responsable de la prueba y de la sección deportiva de APAT, Antonio López Martínez, y Pepa López, miembro de la Asociación Apat Lorca, han presentado hoy los detalles de la prueba que incluye dos carreras, una corta y una larga.

La distancia de la carrera larga es de 26,1 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.632 metros. La salida está prevista para las 08.00 horas. La carrera corta tiene una distancia de 16,5 kilómetros y un desnivel de 934 metros por los parajes naturales de la sierra lorquina de la Peñarrubia. La salida será a las 08.30 horas. La recogida de dorsales para corredores locales será el sábado 10 de septiembre de 18 a 20 horas en el colegio Pérez de Hita. Los corredores llegados desde fuera de Lorca podrán recoger dorsal el mismo domingo, antes de la prueba, en horario de 06.00 a 07.30 horas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 8 de septiembre en la web www.asuspuestos.es

Otra de las novedades de esta edición es la adaptación de la prueba de senderismo con el objetivo de hacerla menos exigente en cuanto a la condición física necesaria para poder participar. La ruta tiene 11,1 kilómetros y partirá desde el colegio Pérez de Hita. Desde el centro escolar no continuará por la rambla de Las Señoritas, como en el caso de las otras dos carreras, sino que lo hará por La Quinta, El Calvario y la iglesia de San Lázaro para alcanzar el Castillo y regresar al barrio de La Viña por la carretera de Los Pilones. La salida se hará a las 08.40 horas y al no ser una prueba competitiva se establece un premio al participante más joven y al más longevo. Durante el recorrido se realizará un descanso con avituallamiento de sólido y líquido. Los participantes deben llevar botellas y mochilas de hidratación para su recarga, ya que desde la organización no se darán botellines ni vasos.

APAT pone también a disposición de las familias un servicio de ludoteca en el punto de salida. Toda la información de la carrera se puede consultar en www.penarrubiatrail.lorca.es