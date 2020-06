Pedro Acosta, piloto Fundación Pérez 77; "quiero llegar al Mundial ganando"

El motociclismo ha dado el pistoletazo de salida y será este fin de semana cuando arranque una nueva edición del FIM CEV Repsol que este curso contará contará con once carreras dentro de cinco circuitos. En la parrilla de salida estará el joven piloto de Mazarrón Pedro Acosta, que con 16 años optará al triunfo final en una de las citas más importantes del calendario júnior y que es el paso previo para dar el salto al Mundial.

De hecho, este año tuvo ofertas para poder debutar en la categoría más pequeña del gran circo, Moto3, pero el piloto murciano lo tiene claro "yo quiero llegar al mundial ganado, no es lo mismo ser segundo que primero".

El curso pasado fue subcampeón de la Rookies Cup Red Bull, siendo sólo superado por Carlos Tatay.

La primera de las citas de la temporada, a la que llega casi sin entrenamientos "tuve una lesión antes del confinamiento y no he podido entrenar mucho, pero a partir de esta semana iremos a tope", será este fin de semana en el circuito de Estoril.

Concretamente el sábado 4 se desarrollarán los primeros entrenamientos oficiales en el Circuito de Estoril de 9.45 a 10.20 horas. La segunda sesión de prácticas será de 12.45 a 13.20 horas y la tercera de 15.45 a a 16.20 horas.

El lunes 6 de julio será el primer momento serío de la temporada con la celebración de los primeros entrenamientos oficiales (9.25 y 13.10 horas) para competir en la primera carrera el martes 7 de julio a las 13.00 horas. Una prueba de 17 vueltas al circuito luso que dictará el nombre el primer ganador del curso 2020.

Tras la cita de Estoril no habrá descanso y la competición se traslada al Autódromo del Algarve, donde se volverá a competir del 9 al 13 de julio.

El circuito de Portimao acogerá los entrenamientos libres el viernes 10 de julio a las 9.45, 12.45 y 15.45 horas. El domingo 12 será el turno para los entrenamientos oficiales 9.00 y 12.55 horas que determinarán la parrilla de salida y la segunda carrera del año se disputará el lunes 13 a las 13.00 horas, donde se darán 16 vueltas al circuito luso.