Once árbitros españoles lideran el curso UEFA de los mejores de Europa

El liderazgo del arbitraje español en Europa vuelve a quedar patente con la presencia de once árbitros españoles en el curso que UEFA ha organizado en Palma de Mallorca y que cuenta con los mejores colegiados de toda Europa. Ninguna federación supera la cifra de once árbitros españoles en esta habitual cita de principio de año. Mateu Lahoz, Del Cerro Grande y Gil Manzano se mantienen en ELITE. Martínez Munuera, Hernández Hernández y De Burgos Bengoetxea han sido convocados por su alto rendimiento desde el VAR. Estrada Fernández, Sánchez Martínez, Huerta de Aza y Frías Acedo están en la categoría FIRST.

El colegiado lorquino Sánchez Martínez se ha instalado en la élite del arbitraje internacional y sigue demostrando unas buenas condiciones. El trencilla de la Delegación de Lorca, será el colegidado de VAR en el derbi que el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputarán en el Santiago Bernabéu el próximo sábado a las 16.00 horas y que será dirigido por Estrada Fernández.

Sánchez Martínez volverá a ser juez y parte en un derbi madrileño tras dirigir el disputado hace unas semanas en Arabia Saudí con motivo de la final de la Supercopa de España.