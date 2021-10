Las concejalas de Deportes y Cultura, Irene Jódar y María Ángeles Mazuecos, han presentado esta mañana la exposición de fotografía ‘La mirada del deporte en el marco de Lorca’ junto a su creador, el fotógrafo lorquino Juan José Quiles.

Irene Jódar ha explicado que “en esta 42 edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín hemos incorporado, como novedad aunando cultura y deporte, una exposición fotográfica que se inaugurará el próximo sábado 9 de octubre, en el Fondo Cultural Espín a las 19 horas, bajo el nombre ‘La mirada del deporte en el marco de Lorca’, del fotógrafo lorquino Juan José Quiles. En esta muestra, que se podrá visitar de lunes a viernes de 16 a 20:30 horas, han participado diferentes deportistas y clubes lorquinos con el objetivo de dar visibilidad a deportes minoritarios y a diversos monumentos de nuestro municipio”.

“Los protagonistas de las fotos han sido captados en entornos culturales de Lorca, para algunos más conocidos y para otros aún desconocidos, pese a su belleza y su encanto, lo mismo que pasa con los grandes deportistas y clubes del municipio de Lorca, de ahí la labor de mostrárselos a los visitantes, gracias a esta magnífica exposición. Aprovecho para hacer un llamamiento e invitar al máximo público posible a que la visiten y contemplen las maravillosas fotos realizadas, y por supuesto, agradecer al artífice, Juan José Quiles por su gran trabajo” ha destacado Jódar Pérez.

“Las sesiones fotográficas que se han realizado han sido con el Club de Esgrima en el Palacio Guevara; el joven Beni Soto piloto de motocross en el Calvario de Lorca; las gimnastas Paula y María en el patio de la Merced; el atleta velocista Pablo Lozoya en la calle Cava y Porche de San Antonio; Úrsula Ruiz, lanzadora de Peso olímpica en la recién restaurada Iglesia de San Pedro y el Club de natación sincronizada en el Museo Arqueológico”, ha detallado la edil de deportes.

Por su parte, Juan José Quiles explica que “la idea parte, por una casualidad y reflexión posterior después de una sesión de fotos con el Club de Esgrima de Lorca, en el Palacio Guevara, me doy cuenta de que casi ninguno, por no decir todos, desconocían la existencia del Salón Amarillo del Palacio, una verdadera maravilla. Entonces me surge la idea, y decido contactar, con Irene, edil de Deportes, exponerle mis ideas, mostrarle el resultado, mis fotos con el club, y en esta reunión y explosión de ideas surge retratar a deportistas de Lorca, que practican deportes más minoritarios en entornos culturales de Lorca. “La mirada del deporte en el marco de Lorca” es igual al retrato utilizando como marco nuestra ciudad”.

“El objetivo principal de la exposición es precisamente dar a conocer, estos grandes deportistas, y que conozcan sus logros, ponerles cara. Así como dar a conocer algunos lugares de nuestra Lorca monumental. La exposición consta de 36 fotos en formato 70x50 y 60x40 tomadas con mi cámara, una DRLS canon 70D y una focal fija de 35mm. Utilizar una focal fija hace que sea más difícil buscar una composición idónea” precisa Quiles

“Como anécdota, además de conocer a gente realmente especial, añadiría que durante las sesiones siempre teníamos la mirada indiscreta de la gente que nos veía con la equipación de cada uno de ellos. Imaginad, una moto de motocross en el calvario o chicas con sus moños vestidas como para competir en la merced o museo arqueológico”

Para finalizar, quiero agradecer a las concejalías de Deportes y de Cultura, por abrirme las puertas de lugares emblemáticos y hacerme el trabajo más fácil. Y puntualizar que ésta es solo una pequeña muestra de los grandes deportistas lorquinos que tenemos, con enormes méritos, que son tan importantes como los de esta selección, y que en un futuro si se decide seguir con ello, podríamos vivir la experiencia con algunos más”.