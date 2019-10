El lorquino Jorge Diego Ramos "Coke" participará en el 12º Campeonato de Shinkyokushin

El Senpai Jorge Diego Ramos "Coke", representará a la FSE (Federación Shinkyokushin España) en el 12° campeonato del Mundo Shinkyokushin, los días 9 y 10 de noviembre 2019 que se celebrará en Tokyo (Japón).

Jorge Diego comenzó practicado Artes marciales a una temprana edad, pero no fue hasta 2011 cuando empezó a entrenar en serio de mano de senpai Jose María Miñarro, en su pequeño Dojo (Dojo Rinen). En 2012 participó en el campeonato de España en la categoría de iniciación en Villena quedando 3° y con una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, que lo apartó de la competición hasta marzo del 2014, fecha en la que debuto en la categoría sénior de peso medio en el Campeonato de España consiguiendo la tercera plaza. En noviembre de ese mismo año consiguió de nuevo una meritoria tercera plaza en el internacional Copa Oyama Fujimae, sin dejar de entrenar y formándose en esta disciplina, consiguió podium en varios campeonatos más.

En el año 2017 obtuvo la primera plaza en el campeonato internacional Copa Oyama Fujimae. También ha conseguido varios podiums a nivel nacional, ha participado dos veces en uno de los torneos más prestigioso a nivel mundial (British Open) en Londres, aunque no tuvo suerte de hacer podium. Sin embargo fue campeón del Gran Prix de Cataluña en 2018 y también subcampeón de España ese mismo año. A finales de 2018 volvio a la Internacional Competición Oyama conseguiendo de nuevo la tercera plaza al no poder terminar el combate de semifinales por una costilla rota. Un mes después ya estaba preparando el que sería su ultimo torneo disputado, el Open Internacional Ciudad de Madrid donde conseguío la cuarta plaza al no poder nuevamente disputar la final de consolocaión por molestias en esa costilla. A día de hoy, entrena de la mano de Sensei Jose Luna, siendo instructor de este arte marcial dando clases tanto a niños como a adultos en la escuela donde empezó el Gym Rinen Osu.