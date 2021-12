Lorca despide el año en zapatillas

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha presentado, esta mañana, junto a la concejala de Deportes, Irene Jódar, la VIII edición de la ‘San Silvestre de Lorca’, prevista para este próximo, 31 de diciembre, como es habitual.

El alcalde de Lorca ha mostrado su agradecimiento a la concejalía de Deportes, encabezada por Irene Jódar, “por volver a apostar por esta carrera después de que el pasado año no se pudiera realizar por motivos sanitarios. Una cita deportiva que, cumpliendo con todos los protocolos establecidos, llenará las calles de nuestra ciudad de alegría, celebración y solidaridad."

Diego José Mateos ha detallado que “la salida y la meta estará situada en la Avenida Juan Carlos I y la hora de salida de la carrera de menores será a las 16 horas y la absoluta a las 17.15 horas. Hemos querido hacer un recorrido muy asequible y atractivo, incluyendo el casco histórico, para que tanto deportistas, comerciantes y espectadores disfruten de esta fiesta de la mejor manera posible, que pasará por las siguientes calles: la Avenida Juan Carlos I, Puente del Eroski, Avda. Rafael Maroto, C/ San Fernando, C/ Beato Fray Pedro Soler, C/ D. Juan Mínguez (justo delante del Bar de Pedro), Plaza de la Estrella, C/ Alcalde Pelegrín Rodríguez, Puente La Alberca, Santo Domingo, Juan de Toledo, C/ Santiago, C/ Cava, Camino de los Pozos, C/ Zapatería, Abad de los Arcos, C/ Corregidor, C/ Selgas, C/ Fernando El Santo, Cuesta de San Francisco, C/ Príncipe Alfonso, Óvalo, y de nuevo Avda. Juan Carlos I”

Mateos Molina ha recordado que “se trata de una prueba solidaria, y toda la recaudación se destinará de forma íntegra a la oenegé Alzheimer Lorca, a través de la asociación deportiva #RetoYoSiPuedo. Como ya es sabido el año pasado no se pudo celebrar esta carrera, aunque sí realizamos una acción benéfica, aunque de menor envergadura, y por eso en esta edición se repite a favor de este colectivo”.

La carrera tiene una cuota de inscripción de 5€ en categoría absoluta, 3€ de prebenjamines a infantiles, y será gratuita para petates. Todo aquel que se inscriba recibirá junto a su dorsal una camiseta técnica oficial de la prueba. Las inscripciones podrán realizarse asuspuestos.com. La recogida de dorsales podrá hacerse el mismo viernes, 31 de diciembre, desde las 11:00 horas hasta media hora antes de cada carrera, bajo la pérgola de la calle adyacente a la Alameda de las Columnas.

Habrá trofeos para los cinco primeros clasificados de la general masculina y femenina, para los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos en las categorías prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles, además de medalla para todos los petates. También habrá premio a los 3 mejores disfraces individuales, a los 2 mejores grupos disfrazados (mínimo 4 personas), y por último al participante más veterano y más veterana.