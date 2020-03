Lorca acogerá este fin de semana la tercera edición del ‘Pedanías Express’

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Irene Jódar y el integrante del Club Espubirra Montaña y Aventura, Pedro Palláres han presentado, esta mañana, la tercera edición de “Pedanías Express”, una prueba que consta una serie de rutas de montaña que combinan regularidad, velocidad u orientación por algunas pedanías lorquinas, que previamente han sido seleccionadas.

La edil de deportes ha explicado que “este evento conjuga el deporte, la diversión, la convivencia, y el turismo. Y lo más importante, se realiza en nuestras pedanías para que todo el mundo conozca lo más bonito que tenemos en Lorca como sus paisajes, la gastronomía y sus gentes. Durante el fin de semana 74 personas, 56 corredores y 18 de ‘staff’, se hospedarán y harán vida por las diferentes diputaciones, saboreando los manjares de la zona y recorriendo sus rincones más bonitos”.

Jódar Pérez ha agradecido al Club Espubirra Montaña y Aventura “la organización de esta prueba que se creó hace tres años con el fin de fomentar el deporte de montaña y dar a conocer a los participantes la gran cantidad de pedanías y parajes que conforman el término municipal de Lorca”.

Por su parte, el integrante de dicha entidad, Pedro Pallarés, ha contado la parte más técnica y su engranaje de “una prueba que se va a realizar este próximo fin de semana, comienza con la primera jornada, el sábado, 7 de marzo y la segunda jornada, el día 8 por la mañana. Dicha actividad consta de una serie de rutas de montaña de regularidad, velocidad y orientación por algunas pedanías lorquinas que previamente han sido seleccionadas y estudiadas para cumplir con el objetivo que nos marcamos para dicha actividad. Consiste, sobre todo, en divertirse realizando senderismo y convivir durante un fin de semana con los demás corredores al igual que llevar a cabo una serie de actividades para conseguir puntos extras que los llevarán a los equipos a avanzar en el ranking de la competición”.

Asimismo, Pallarés ha adelantado que “este año participarán 14 equipos, compuestos por 4 participantes cada uno, a los que se les dará, en el inicio de cada etapa, una bolsa del corredor con los documentos necesarios y mapas para poder llegar al siguiente punto. Todas las etapas son desconocidas para ellos, con el fin de no poder estudiarlas previamente, solo en la cámara de salida que se creará en cada punto de inicio de la misma. Los corredores tendrán que llegar a los puntos que se les marca en los mapas solo ayudándose de una brújula y su capacidad de orientación, teniendo o no controles durante las etapas y a su vez realizando pruebas o no en las mismas”.

La salida se realizará desde Torrealvilla este próximo sábado a las 7:45 horas y que van a pasar por un total de seis pueblos. Y debido a la gran aceptación que ha tenido la prueba, en las tres ediciones anteriores, tanto en Lorca como fuera de la Región, se está estudiando la forma de poder ampliar la oferta para muchos más equipos en los próximos años”.

Pallarés ha agradecido a todos los patrocinadores y colaboradores del “III Pedanías Express” la ayuda y el apoyo, “porque sin ellos esto sería una actividad muy costosa. Y ha animado a todas aquellas personas que quieran pasar un fin de semana de aventura y juego por las pedanías lorquinas, a que estén muy atentos el año que viene para que no se queden sin su plaza”

Durante los días previos a la prueba, la organización dará pequeñas pinceladas de gran utilidad para los corredores, por lo que es necesario que estén muy atentos a las RR.SS y medios de comunicación.