Lorca acoge el VII Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Máster

El atletismo nacional se cita el próximo fin de semana en Lorca en la séptima edición del Campeonato de España de Lanzamientos Largos para atletas de categoría máster. La prueba está organizada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), la Asociación Deportiva Eliocroca y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; la presidenta de la federación regional, Prudencia Guerrero; y la coordinadora de la prueba, Úrsula Ruiz, han presentado este evento deportivo clasificatorio que se disputará en dos jornadas, 24 y 25 de febrero, en la pista de atletismo que lleva el nombre de la atleta olímpica lorquina, en el complejo deportivo Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla.

Atletas de casi todas las comunidades autónomas del país se han inscrito al Campeonato de España que incluye pruebas de lanzamiento de disco (2kg / 1,5kg / 1kg / 750 gramos), martillo (7,260kg / 6kg / resto de pesos), martillo pesado (15,8kg / 11,34 kg /resto de pesos), y jabalina (800g /700 y 600g / 500 y 400g). En la jornada del sábado 24 de febrero, a partir de las 08.45 horas, competirán los atletas de disco y martillo, tanto en categoría masculina como femenina; mientras que el domingo 25 de febrero lo harán los lanzadores de jabalina y martillo pesado, también en categoría masculina y femenina. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas de la RFEA. Entre los participantes figuran atletas con edades comprendidas entre los 35 y los 75 años. La representación local estará a cargo del integrante de la A.D. Eliocroca Juan Manzanares Miñarro, que realizará la prueba de martillo en categoría M65.

La presidenta de la FAMU ha transmitido el agradecimiento del comité máster de la RFEA a Lorca por ser sede del campeonato nacional. Por su parte, la coordinadora de la prueba ha destacado “que Lorca tiene unas instalaciones envidiables al aire libre para acoger este tipo de competiciones. Los aficionados al atletismo de Lorca y provincias limítrofes tienen la posibilidad este fin de semana de disfrutar de los lanzamientos en vivo cerca de casa y de comprobar como la edad no es límite para seguir practicando. Vamos a contar con la presencia de atletas que superan los setenta años de edad y que siguen en plena forma luchando por el título nacional. Pero además, me gustaría animar al público no familiarizado con esta disciplina a acercarse a La Torrecilla y ver de cerca cómo los atletas se fusionan con los diferentes artefactos para hacer lanzamientos precisos y tratar de superar sus marcas personales. Especialmente variopinto es el martillo pesado, pero también el disco y la jabalina”.