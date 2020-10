Un gran Lorca CF Base DH pone en aprietos al Lorca FC

Buen partido del Lorca CF Base DH ante el Lorca FC, un equipo hecho para el ascenso a Segunda División B. Los jóvenes valores de la cantera blanquiazul salieron con las ideas claras, presionando arriba y taponando la salida del balón del equipo de Víctor Dus. Puche, Fernando, Marc, Casado y Montero presionaban muy arriba y no dejaron las ideas claras en la zona de creación al Lorca FC que se adelantó en el marcador tras un penalti dudoso y muy discutido por el equipo base lorquino. Jaime Isuardi marcaría el cuarto de su cuenta particular y el primero del partido. A pesar de ese gol, el equipo que competirá por tercer año consecutivo en la máxima categoría del fútbol nacional no se arrugó y siguió haciendo su fútbol. El Lorca FC tenía la posesión pero no generaba peligro sobre el marco rival. Al descanso se llegó con ventaja mínima del primer equipo y en los primeros compases del segundo acto, llegaría otro penalti polémico que permitió a Bermejo poner el 2-0. Mejor se pondrían las cosas para los aurinegros con la expulsión de Dani Ayén por doble amarilla, pero a pesar de terminar con un hombre menos, Alberto hizo el 2-1 y en los instantes finales, los de Paco Jurado tuvieron ocasiones para poner el empate a dos.

Buenas sensaciones del División de Honor, ante un Lorca FC que siguió haciendo pruebas y en el que debutó Gimeno, tras superar su lesión en este inicio de pretemporada.