Giulliano quiere seguir la saga Simeone en el Atleti

Giuliano Simeone, se está haciendo un hueco entre los jugadores más destacados del filial del Atlético de Madrid y eso que acaba de llegar. En Lorca, ya se le vieron detalles de buen jugador, aunque no pudo perforar la portería del Lorca CF Base en una tarde, donde aún no conocíamos la otra realidad que meses después nos esperaba de "confinamiento", "mascarillas", "geles hidroalcohólicos" y "distancia de seguridad".

El hijo menor de Simeone visitaba la Ciudad del Sol con el Atlético Madrileño, en partido correspondiente a la jornada 18 y que terminó con empate a uno en el marcador.

Rápido, fuerte, bien táctica y técnicamente, no pudo sumar tanto alguno ante la buena defensa del equipo de Paco Jurado, que luchaba por mantener la categoría con una buena renta de puntos de ventaja con los equipos de la parte alta. Esa temporada, el Lorca CF Base DH sacó cuatro puntos ante el equipo de perlas colchoneras, ya que se logró la victoria en el Cerro del Espino por 2-3, y se empató en casa, eran otros tiempos.

Sólo unos meses después, ese futbolista de 17 años al que se acercaban algunos aficionados para solicitarle una foto, ya está despuntando en el filial rojiblanco al que ha llegado derribando la puerta con un partido y un gol que valen un punto. Algunos lo ven muy pronto en el primer equipo, quizás una decisión que no llegue tan rápida por la presencia de su padre en el primer equipo (no siempre beneficia tener un allegado en altas esferas),pero lo que si está claro, es que en Lorca, se pudo ver a uno de los jugadores más emergentes del fútbol juvenil. Tomen nota, Giuliano Simeone.