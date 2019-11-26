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ATLETISMO

Gala de Atlletismo 2019

El Teatro Capitol acogerá este viernes 29 la VIII Gala del Atletismo FAMU

Úrsula Ruiz ha sido elegida como mejor atleta del 2019

Gala de Atlletismo 2019

COPE LORCA

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:51

Una de las grandes fiestas anuales de nuestro deporte apenas cuenta tres días para su celebración. Será este viernes 29 de noviembre cuando el Teatro Capitol, en Cieza, sea testigo de la VIII Gala del Atletismo FAMU, a partir de las 21:00h., con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cieza.

A los ya mencionados reconocimientos que se entregarán durante la misma, hay que añadir los conocidos como premios especiales, entre los que se encuentran los mejores atletas, entrenadores, clubes, instituciones, etc. de la temporada 2018/19, así como los premios al Espíritu Olímpico, las insignias de plata y oro de la FAMU.

PREMIO AL ESPÍRITU OLÍMPICO

Asociación AIDEMAR

PREMIO ESPECIAL A LA MEDALLA DE BRONCE LOGRADA POR EL EQUIPO 4X100 MASCULINO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE A.L. SUB20

C. A. Murcia

PREMIO ESPECIAL A LA MEDALLA DE ORO LOGRADA POR EL EQUIPO DE MARCHA ATLÉTICA MASCULINO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ABSOLUTO DE 20KMS

UCAM Athleo Cieza

PREMIO ESPECIAL A LA MEDALLA DE PLATA LOGRADA POR EL EQUIPO DE MARCHA ATLÉTICA FEMENINO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ABSOLUTO DE 20KMS

UCAM Athleo Cieza

PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN V CTO. ESPAÑA TRAIL ABSOLUTO Y MÁSTER

Excmo. Ayuntamiento de Cehegín

Club Deportivo Quípar

PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN I CTO. ESPAÑA TRAIL-RUNNING POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Excmo. Ayuntamiento de Murcia

Club Noventa Grados Murcia

PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN XLI CTO. ESPAÑA PRUEBAS COMBINADAS POR FED. AUTONÓMICAS

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia

PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN TROFEO ATLETISMO UCOERM

Unión de cooperativas de enseñanzas de la Región de Murcia UCOERM

PREMIO MÁSTER ESPECIAL A UNA TRAYECTORIA DEPORTIVA

ANTONIO MARTÍNEZ OLMOS

MEJOR CENTRO EDUCATIVO EN LA PROMOCIÓN DEL ATLETISMO 2018/19

CEIP DON BIENVENIDO CONEJERO REQUIEL (LOS ALCÁZARES)

MEJOR CLUB DE PROMOCIÓN 2018/19

C.A. ROLDÁN

C.A. TORRE PACHECO

MEJOR CLUB 2018/19

UCAM CARTAGENA

MEJOR EMPRESA COLABORADORA CON EL ATLETISMO 2018/19

PAN MORENO

MEJOR INSTITUCIÓN COLABORADORA CON EL ATLETISMO 2018/19

Excmo. Ayuntamiento de Cieza

MEJOR EVENTO ATLÉTICO 2018/19

CARRERA POPULAR BASE AÉREA DE ALCANTARILLA

MEJOR ENTRENADOR PROMOCIÓN TEMPORADA 2018/19

TROFEO ÓSCAR SÁNCHEZ ANDREO

LALI VELASCO RODRIGUEZ

MEJOR ENTRENADOR REVELACIÓN TEMPORADA 2018/19

JOSE GARCÍA ROS

MEJOR ENTRENADOR TEMPORADA 2018/19

GABRIEL LORENTE CARPE

ESCUDO DE PLATA FAMU POR LOS MÉRITOS CONTRAÍDOS EN LA TEMPORADA 2018/19

JOSE LUIS CORRAL MARTINEZ

ZAID AIT MALEK OULKIS

JOSE BOLARIN MIÑANO

FRANCISCO PLANA ALBALADEJO

ESCUDO DE ORO FAMU POR LOS MÉRITOS CONTRAÍDOS EN LA TEMPORADA 2018/19

MARIANO GARCÍA GARCÍA

GABRIEL LORENTE CARPE

ATLETA MÁSTER DEL AÑO MASCULINO TEMPORADA 2018/19

DONATO MARTÍNEZ MATEO

ATLETA MÁSTER DEL AÑO FEMENINA TEMPORADA 2018/19

CATHERINE DUHIG

MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 18 MASCULINO TEMPORADA 2018/19

FRANCISCO PLANA ALBALADEJO

MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 18 FEMENINA TEMPORADA 2018/19

MAIKA CUENCA ANDREO

MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 20 MASCULINO TEMPORADA 2018/19

PEDRO CONESA CERÓN

MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 20 FEMENINA TEMPORADA 2018/19

MARÍA MARTÍNEZ ALBURQUERQUE

MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 23 MASCULINO TEMPORADA 2018/19

SERGIO LÓPEZ BARRANCO

MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 23 FEMENINA TEMPORADA 2018/19

CARMEN MARÍA MÉNDEZ CERVANTES

MEJOR ATLETA DEL AÑO ABSOLUTO MASCULINO TEMPORADA 2018/19

MARIANO GARCÍA GARCÍA

MEJOR ATLETA DEL AÑO ABSOLUTA FEMENINA TEMPORADA 2018/19

ÚRSULA RUIZ PÉREZ

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