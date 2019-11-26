Gala de Atlletismo 2019

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ATLETISMO
COPE LORCA
Tiempo de lectura: 2'
Actualizado 13:51
Una de las grandes fiestas anuales de nuestro deporte apenas cuenta tres días para su celebración. Será este viernes 29 de noviembre cuando el Teatro Capitol, en Cieza, sea testigo de la VIII Gala del Atletismo FAMU, a partir de las 21:00h., con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cieza.
A los ya mencionados reconocimientos que se entregarán durante la misma, hay que añadir los conocidos como premios especiales, entre los que se encuentran los mejores atletas, entrenadores, clubes, instituciones, etc. de la temporada 2018/19, así como los premios al Espíritu Olímpico, las insignias de plata y oro de la FAMU.
PREMIO AL ESPÍRITU OLÍMPICO
Asociación AIDEMAR
PREMIO ESPECIAL A LA MEDALLA DE BRONCE LOGRADA POR EL EQUIPO 4X100 MASCULINO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE A.L. SUB20
C. A. Murcia
PREMIO ESPECIAL A LA MEDALLA DE ORO LOGRADA POR EL EQUIPO DE MARCHA ATLÉTICA MASCULINO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ABSOLUTO DE 20KMS
UCAM Athleo Cieza
PREMIO ESPECIAL A LA MEDALLA DE PLATA LOGRADA POR EL EQUIPO DE MARCHA ATLÉTICA FEMENINO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ABSOLUTO DE 20KMS
UCAM Athleo Cieza
PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN V CTO. ESPAÑA TRAIL ABSOLUTO Y MÁSTER
Excmo. Ayuntamiento de Cehegín
Club Deportivo Quípar
PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN I CTO. ESPAÑA TRAIL-RUNNING POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Excmo. Ayuntamiento de Murcia
Club Noventa Grados Murcia
PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN XLI CTO. ESPAÑA PRUEBAS COMBINADAS POR FED. AUTONÓMICAS
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia
PREMIO ESPECIAL ORGANIZACIÓN TROFEO ATLETISMO UCOERM
Unión de cooperativas de enseñanzas de la Región de Murcia UCOERM
PREMIO MÁSTER ESPECIAL A UNA TRAYECTORIA DEPORTIVA
ANTONIO MARTÍNEZ OLMOS
MEJOR CENTRO EDUCATIVO EN LA PROMOCIÓN DEL ATLETISMO 2018/19
CEIP DON BIENVENIDO CONEJERO REQUIEL (LOS ALCÁZARES)
MEJOR CLUB DE PROMOCIÓN 2018/19
C.A. ROLDÁN
C.A. TORRE PACHECO
MEJOR CLUB 2018/19
UCAM CARTAGENA
MEJOR EMPRESA COLABORADORA CON EL ATLETISMO 2018/19
PAN MORENO
MEJOR INSTITUCIÓN COLABORADORA CON EL ATLETISMO 2018/19
Excmo. Ayuntamiento de Cieza
MEJOR EVENTO ATLÉTICO 2018/19
CARRERA POPULAR BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
MEJOR ENTRENADOR PROMOCIÓN TEMPORADA 2018/19
TROFEO ÓSCAR SÁNCHEZ ANDREO
LALI VELASCO RODRIGUEZ
MEJOR ENTRENADOR REVELACIÓN TEMPORADA 2018/19
JOSE GARCÍA ROS
MEJOR ENTRENADOR TEMPORADA 2018/19
GABRIEL LORENTE CARPE
ESCUDO DE PLATA FAMU POR LOS MÉRITOS CONTRAÍDOS EN LA TEMPORADA 2018/19
JOSE LUIS CORRAL MARTINEZ
ZAID AIT MALEK OULKIS
JOSE BOLARIN MIÑANO
FRANCISCO PLANA ALBALADEJO
ESCUDO DE ORO FAMU POR LOS MÉRITOS CONTRAÍDOS EN LA TEMPORADA 2018/19
MARIANO GARCÍA GARCÍA
GABRIEL LORENTE CARPE
ATLETA MÁSTER DEL AÑO MASCULINO TEMPORADA 2018/19
DONATO MARTÍNEZ MATEO
ATLETA MÁSTER DEL AÑO FEMENINA TEMPORADA 2018/19
CATHERINE DUHIG
MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 18 MASCULINO TEMPORADA 2018/19
FRANCISCO PLANA ALBALADEJO
MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 18 FEMENINA TEMPORADA 2018/19
MAIKA CUENCA ANDREO
MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 20 MASCULINO TEMPORADA 2018/19
PEDRO CONESA CERÓN
MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 20 FEMENINA TEMPORADA 2018/19
MARÍA MARTÍNEZ ALBURQUERQUE
MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 23 MASCULINO TEMPORADA 2018/19
SERGIO LÓPEZ BARRANCO
MEJOR ATLETA DEL AÑO SUB 23 FEMENINA TEMPORADA 2018/19
CARMEN MARÍA MÉNDEZ CERVANTES
MEJOR ATLETA DEL AÑO ABSOLUTO MASCULINO TEMPORADA 2018/19
MARIANO GARCÍA GARCÍA
MEJOR ATLETA DEL AÑO ABSOLUTA FEMENINA TEMPORADA 2018/19
ÚRSULA RUIZ PÉREZ