Fátima Zharae convocada para un campus de boxeo en Los Alcázares

Fátima Zharae ya es una realidad. La joven lorquina de 16 años se ha convertido en una de las boxeadoras jóvenes más destacada de España, tras proclamarse campeona de España júnior en la categoría de menos de 60 kilos de peso y dejar con la boca abierta a todos los organizadores del campeonato nacional. Fátima, integrante del Club de Boxeo de los Álamos no tenía en sus planes presentarse a ese torneo que se disputó en el CAR de Los Narejos hace unos meses, y no sólo hizo buen papel, si no que se llevó el oro, dejando grandes sensaciones.

Tras unos meses donde la actividad del boxeo ha estado parada por el COVID 19, debido a ser un deporte de contacto ha sufrido más restricciones que otras modalidades, Fátima volverá a enfundarse los guantes para seguir su trayectoria ascendente.

Rápidamente los miembros de la Federación de Boxeo de Murcia y España vieron que la joven hispano marroquí era un diamante en bruto y se pusieron manos a la obra para tecnificar sus cualidades.

De esta forma, con la vuelta de los entrenamientos, Fátima ha sido convocada por la Federación Española de Boxeo para un Campus de entrenamiento que se desarrollará del 29 de junio al 5 de julio y que tiene el objetivo de seleccionar a los equipos nacionales de las categorías inferiores que intervendrán en los próximas competiciones internacionales, siempre y cuando los acontecimientos y las autoridades sanitarias, permitan la reactivación del calendario.

El campo de entrenamiento se realizará en el CAR Infanta Cristina de Los Alcázares (Murcia) y está comprendido en el Plan Nacional de Tecnificación, el cual evoluciona cada año con deportistas captados de los diferentes campeonatos de ámbito estatal y de las concentraciones sectoriales que se producen a lo largo del año.



Fátima Zharae estará convocada junto a las boxeadoras murcianas Gloria Guerra Saura, Nayara Arroyo Rodríguez y Patricia Soler Amat.

En categoría masculina también forman parte de la selección, los deportistas murcianos Walid Bachiren Zeroual y Juan José García Solana.