Estas calles estarán cortadas al tráfico durante la Media Maratón de Lorca

La Media Maratón ‘Ciudad de Lorca’ llega a su trigésimo quinta edición el próximo 26 de noviembre con un recorrido urbano, prácticamente llano, homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y muy propicio para aquellos atletas que quieran realizar buena marca. La prueba, organizada por la Asociación Deportiva Eliocroca (A.D. Eliocroca) y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, ha sido presentada esta mañana por el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el presidente de la A.D.Eliocroca, Antonio García y por el responsable de la sección de atletismo del club, Domingo Navarro.

Los participantes en esta 35ª edición tendrán que realizar tres vueltas al circuito urbano hasta cubrir los 21.097 metros reglamentarios. La salida y la meta estarán ubicadas en la Avenida Europa. Las calles que integran el circuito en sentido ida y vuelta son Avenida Juan Carlos I, Jerónimo Santa Fe, Avenida Adolfo Suárez y redonda de la Plaza del Trabajo. El recorrido estará perfectamente señalizado y contará con personal de la organización para indicar el sentido de la carrera. Se habilitarán puestos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 15 y en postmeta.

La prueba dará comienzo a las 10.00 horas y el tiempo máximo para completar la carrera está fijado en 2 horas y 30 minutos. La organización ha previsto servicio de guardarropía, de aseo y duchas en el Complejo Deportivo Felipe VI, así como zonas de aparcamiento. La prueba cuenta con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y miembros de la organización que velarán por el buen desarrollo de la misma.

El hecho de que el circuito pase por el centro de Lorca es también un valor más de la prueba, porque permite a los familiares que vienen acompañando animar varias veces a los participantes en diferentes puntos del recorrido. Desde aquí quiero animar a los lorquinos a sumarse como público la mañana del domingo 26 de noviembre y contribuir a crear en Lorca un ambiente festivo de acogida a todos los deportistas”.

El número de participantes en la última edición superó los 600 entre las dos pruebas. En la categoría absoluta (masculina-femenina) de media maratón se impusieron Abdelali Razyn (Clinica Alejandro Sanz): 1h06'38" y Nazha Machrouh (Atletismo Maracena). 1h18’06’’. En la prueba de 10K, los ganadores fueron Antonio Soriano (Puertas Lorca). 34'13" y Mawe Miñarro (Puertas Lorca). 41'40". El récord de la prueba en categoría masculina lo ostenta Joseph Kipkogei con 1h02’25”; y Yenesia Centeno en categoría femenina con 1h13’25”.

CALLES CORTADAS

La organización lo tiene todo controlado y se ha señalado todo el recorrido, para que los conductores y dueños de garajes y de vados, tengan en cuenta la celebración de esta prueba, ya que desde instantes antes del inicio de la misma, no se podrá circular por las vías donde los atletas están en el desarrollo de la carrera.

Las calles que estarán cortadas al tráfico y que se recomienda estar pendientes de sus garajes, son;

Avda. Europa, C/ Avda. Juan Carlos 1º, Óvalo Santa Paula, C/ Jerónimo Santa Fe, C/ Avda. Avda. Adolfo Suarez, Redonda Plaza del trabajo.

Además la organizacíón dispondrá de un servicio de guardarropa en la ZONA DE AVITUALLAMIENTO donde los corredores podrán depositar sus pertenencias, ubicado en la AVDA PASO ENCARNADO al lado Salida y Meta, por lo que esta calle también estará cortada al tráfico y con prohibición de aparcar.









Se ruega a los participantes que acudan con la suficiente antelación a dejar sus pertenencias a fin de evitar aglomeraciones a ultima hora.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado