El PP denuncia que el arreglo de la pista deportiva del barrio de Santa María acumula ya 9 meses de retraso

El concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha denunciado que "hace 9 meses que pusimos sobre la mesa la necesidad de que los vecinos de los barrios altos recuperaran una de las pocas pistas polideportivas con las que cuentan para el desarrollo de sus actividades de ocio y deporte. Estamos hablando de un recurso que venía siendo utilizado por los residentes de la zona, en especial por los más jóvenes, durante muchos años. Fueron los propios afectados quienes se pusieron en contacto con el Partido Popular para solicitar que esta instalación fuera rehabilitada para recuperar su uso original. Sin embargo, la respuesta del alcalde del PSOE es la misma que nos estamos encontrando cuando los vecinos reclaman soluciones, no ha hecho absolutamente nada, lo tiene todo parado y las únicas obras e inversiones que se están realizando en nuestro municipio son las del Partido Popular, gracias al compromiso de nuestro presidente regional Fernando López Miras."

Bayonas ha destacado que "consideramos de puso sentido común que no pierdan más el tiempo y cumplan con los vecinos. Estamos hablando de un proyecto de marcado interés social para los residentes de la zona. Es injusto que el actual alcalde condene a los afectados a seguir sufriendo una pista destrozada durante casi un año. El grupo del Sr Mateos no tiene justificación ni excusa alguna para seguir retrasando esta actuación, ya que hasta al propio alcalde no le ha quedado más remedio que reconocer que el ayuntamiento de Lorca tiene ahora más dinero que nunca gracias a la gestión del PP durante nuestros años de gobierno. Hace 9 meses que se desmontó la grúa que se había instalado en esta pista deportiva para poder ejecutar las obras de la iglesia de Santa María. 270 días después, el alcalde del PSOE no ha hecho absolutamente nada por arreglarla, y su estado de degradación es impresentable. Desde el PP exigimos su arreglo integral. Una vez liberado el espacio tras el desmontaje de la grúa, desde el Partido Popular se solicita que se arreglen los desperfectos existentes y los vecinos tengan la oportunidad de volver a utilizarla. Los vecinos de esta zona, por culpa de la inoperancia del actual alcalde, se ven forzados a trasladarse a otros equipamientos deportivos para practicar deporte."

El que fuera concejal de Deportes ha reseñado que "el presupuesto municipal del ayuntamiento, que es el que dejó hecho el PP ya que el actual alcalde es incapaz de ponerse de acuerdo con nadie para sacar uno nuevo adelante, incluye 250.000 euros para la ejecución de inversiones en materia de infraestructuras deportivas, y gracias a ello se ha mejorado el complejo deportivo Felipe VI, se ha dotado de un nuevo césped artificial al campo de fútbol Juan Casuco y se ha renovado integralmente la pista polideportiva municipal de la pedanía de La Campana"