Comienza la segunda vuelta en Liga Nacional Juvenil

Este domingo comienza la segunda vuelta en el Campeonato de Liga Nacional Juvenil y lo hace con el derbi de la Ciudad del Sol que enfrentará al Cantera Lorca Deportiva con el Lorca CF Base.

El equipo de Pajares, quien no ha podido debutar aún en el banquillo lorquino tras la salida de Carlos Peña al UCAM DH, está en sexta posición de la clasificación con 15 puntos y tres partidos menos, que han tenido que ser aplazados por motivos de Coronavirus. Por su parte, el equipo de Tano Nasuti, es segundo con 23 puntos, uno menos que el líder FC Cartagena.

El partido se jugará el domingo a las 12.00 horas en el Juan Casuco, y no en el Complejo Deportivo Ángel María Villar, sede del Cantera Lorca Deportiva, ya que desde la Concejalía de Deportes se pretende que todos los partidos se puedan concentrar en determinadas instalaciones y no tener que utilizar diferentes campos de fútbol debido a la situación de pandemia que afecta al municipio. De hecho, no hay partidos de otras categorías que no sean nacionales.

Además de este partido, el ACREF Águilas que es undécimo clasificado con 4 puntos, viajará a Cartagena para medirse a Santa Ana el próximo domingo a las 16.00 horas.