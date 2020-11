El Cantera Lorca Deportiva regresa a la competición tras el aplazamiento por COVID19

Los horarios de los partidos de la jornada cuatro en Liga Nacional Juvenil ya son oficiales. El Cantera Lorca Deportiva de Nacho Alonso vuelve a la competición tras aplazar el partido del pasado fin de semana por COVID19. El equipo lorquino jugará el domingo a las 12.00 horas en el Complejo Deportivo Ángel María Villar - Los Tollos contra el Cartagena FC, que está en sexta posición de la clasificación.

Los lorquinos tras una victoria y una derrota esperan sumar de tres para mantener la posición en puestos de cabeza, actualmente están en séptima posición con tres puntos.

Por su parte el Lorca CF Base de Cristian Nasuti, jugará contra el Mar Menor en El Pitín. El partido se jugará el sábado a las 16.45 horas y los lorquinos llegan con dos derrotas y una victoria, mientras que los costeros lo hacen con tres puntos. El Lorca CF Base es noveno y los de San Javier octavos, por lo que se espera otro partido igualado.

Por último el ACREF Águilas jugará el domingo a las 12.00 horas en Pinatar. Lo hará contra la Escuela de Fútbol Base Pinatar y tras suspender el partido contra el Mar Menor el pasado sábado. El equipo de Iñigo Sáenz no se sometió a las pruebas COVID19 estipuladas por la RFEF y el árbitro no autorizó la disputa del partido. El equipo aguilleño podría ser sancionado por la FFRM con la pérdida del partido por 0-3, pero la decisión aún no se ha tomado.

El ACREF Águilas es colista por el momento con un punto y Pinatar es líder con seis puntos.