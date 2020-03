Cancelado el Duatlón Ciudad de Lorca

La organización del Duatlón Ciudad de Lorca ha emitido un comunicado indicando que se cancela la prueba prevista para este domingo 15 de marzo en la Ciudad del Sol.

Desd el Club Triatlón Lorca y tras mantener varias reuniones se toma esta decisión para "ciudar al máximo los detalles de los participantes".

El comunicado que se ha hecho oficial, muestra que se ha trabajado con "transparencia". Los organizadores han indicado que tras consultar con la Federación de Triatón "no había indicios que pudieran afectar al evento. Se nos aseveró que no había riesgo, puesto que nuestra prueba no reunía a una gran cantidad de competidores, al tiempo que no contaríamos con participantes de paises en riesgo".

Ante las instrucciones emitidas por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y la Dirección General de Deportes, se ha decidido de cancelar esta prueba, asumiendo los costtes derivados de la misma la organización y se devolverá el importe de las inscripciones realizadas a los deportistas.