Bayonas "Lorca será la única ciudad que no abra ninguna de sus piscinas municipales durante el verano"

El concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, ha exigido al alcalde "que rectifique su decisión y proceda a implementar las medidas de seguridad y salud necesarias en estas instalaciones para hacer posible su reapertura para uso y disfrute seguro de nuestros ciudadanos. Lorca no se puede resignar a cerrar y clausu-rarlo todo, lo que está pasando aquí, no pasa en ningún sitio de España. Esta reclamación será llevada al pleno del próximo lunes. Miles de lorquinos se van a ver obligados a desplazarse a otros municipios cercanos que sí abren sus piscinas como todos los años. Es más, la práctica totalidad de las localidades españo-les actuaron con la previsión requerida y han puesto en marcha sus piscinas sin ningún tipo de problema. Lo único que hace falta es aplicar las recomendaciones establecidas para prevenir cualquier tipo de eventualidad relacionada con el COVID-19. De hecho, todos estamos viendo cómo día a día las personas de otros municipios disponen de este servicio."

Bayonas ha destacado que "el alcalde del PSOE no ha hecho lo más seguro, ha hecho lo más cómodo. La gestión del ayuntamiento merece políticos que respondan a las necesidades de los ciudadanos, pero lo que están haciendo es quitarse de en medio todo lo que les puede suponer trabajar con planificación y responsabilidad. Que todos los lorquinos lo tengan bien claro: por supuesto que se pueden abrir con garantía estas instalaciones, lo que pasa es que no le ha venido en gana. Están engañando a la gente con excusas de chiste: se puede controlar el aforo fácilmente, se puede tratar el agua químicamente como están haciendo en toda España, y se pueden desinfec-tar las instalaciones de forma regular como en cualquier otro sitio. Sí, se puede, pero el Sr Ma-teos no quiere."

El ex concejal de Deportes ha preguntado que "¿cómo es posible que Lorca sea la única ciudad de España en la que los niños no van a poder utilizar los parques y zonas infantiles hasta el 1 de julio? Estamos ante una situación idéntica a la de las piscinas, no han actuado con previsión y ahora su caótica y perezosa gestión la tienen que sufrir todos los ciudadanos."