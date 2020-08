Acosta hace pleno

El piloto mazarronero ha logrado la victoria en Austria y suma 75 puntos al frente de la clasificación.

Este domingo a laa 15.30h, segunda cita del fin de semana antes de afrontar el CEV Repsol de Jerez.

Tres de tres para Pedro Acosta en otra carrera brillante para el 37.

La victoria le permite tomar mas ventaja en la general y distanciar al resto de españoles que completan las primeras plazas. Acosta fue campeón seguid de Daniel Holgado que saltó por delante de David Muñoz esta vez con David Alonso cuarto nuevamente.

El mazarronero completó otra buena carrera con su KTM RC 250 R y luchó al frente de la tercera carrera. En los últimos giros la cabeza carrera quedó reducida a 6 pilotos.

El joven piloto analizó para Red Bull Cup la victoria "Sí, sabía que se trataría de las dos últimas vueltas nuevamente", dijo Acosta. "Me acerqué al frente y me aseguré de no ir demasiado rápido porque sabía que la velocidad al salir era más importante".

"Cuando salí adelante supe que podía volver a ganar", explicó Acosta. "Solo necesitaba no cometer errores, al igual que el fin de semana pasado".

"Por supuesto que estoy feliz con estas tres victorias, odio presionarme, así que no estoy pensando en el campeonato, no estoy pensando en nada más que en la carrera de mañana y disfruto y haciendo un buen trabajo".