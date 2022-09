El PP vuelve a denunciar un nuevo robo de medio kilómetro de tendido eléctrico en Morata.

La concejal del PP en el ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, María Belén Pérez, ha denunciado esta mañana que "desde que el PSOE de Diego José Mateos eliminó la presencia permanente de la Policía Local en nuestras pedanías, los vecinos quedaron condenados a la inseguridad y la incertidumbre. Fue un error político por el que los lorquinos estamos pagando un precio demasiado caro. Hoy volvemos a poner sobre la mesa otro ejemplo más que se añade a la extensa lista de consecuencias de aquel disparate. Estamos hablando de otro robo de tendido eléctrico en la pedanía de Morata, el quinto de las mismas características en los últimos meses, con la particularidad de que, en esta ocasión, ha afectado a una vivienda, en la que se han registrado daños materiales, circunstancia que no había ocurrido con anterioridad. Este tipo de robos también se han cometido en la ciudad del automóvil, Aguaderas, Tercia, La Hoya, Purias y el propio castillo de la ciudad, que aún a día de hoy permanece a oscuras por la sustracción de cable."

Belén Pérez ha denunciado que "en esta caso, los ladrones se llevaron medio kilómetro de tendido eléctrico tras proceder al corte del acabel, enganchar un extremo a un vehículo pesado y tirar del mismo." Los ladrones llegaron incluso a romper el vallado perimetral de una vivienda en la que sus dueño no estaban en el domicilio durante los hechos.

Desde el PP reseñan que tras la denuncia de los vecinos a la Policía Local, la respuesta fue " que no disponían de recursos humanos suficientes para atender estos hechos, y que por lo tanto no podían desplazarse al lugar de los hechos. Esta es otra consecuencia de la nefasta gestión de la plantilla de agentes que está haciendo Diego José Mateos, ya que antes con el mismo número de efectivos, sí se atendían a los ciudadanos, y ahora con el PSOE, no acuden."