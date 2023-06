Vox: No vamos a regalar nuestros votos al PP

Vox “no va a regalar” sus votos al PP para conformar el gobierno en el ayuntamiento de Lorca.

Es lo que ha dicho el concejal electo de Vox José Martínez, que ha explicado que su partido aún no ha decidido si votará a favor de la candidatura del PP, liderada por Fulgencio Gil, si se abstendrá o si dejará que los populares tengan que llegar a la segunda ronda de votaciones para hacerse con la alcaldía como la lista más votada.

Tras un primer encuentro informal con los populares ha aclarado que “cuando digo que no vamos a regalar nuestros votos, me refiero a que no les vamos a dar la alcaldía de forma gratuita a cambio de nada.

Ha añadido que “si el PP quiere gobernar en mayoría con los votos de Vox, el proyecto de Vox se tendrá que ver reflejado también”.

Su partuido obtuvo cuatro concejales en las elecciones del 28 de mayo.