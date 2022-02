PETICIÓN VOX

VOX Lorca solicita al Ayuntamiento que no tome medidas contra los ganaderos que asaltaron el CDL

En un comunicado piden que "el Ayuntamiento de Lorca considere y recapacite sobre lo acontecido en nuestra ciudad y decida no tomar ningún tipo de medida contra los ganaderos" Jose Martínez subraya que "no fue más que la expresión de la desesperación en la que se encuentra el sector ganadero no solo en la ciudad de Lorca, sino también en el resto de la nación."