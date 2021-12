VOX Lorca exige la puesta en marcha con urgencia deun plan especial de seguridad para la Navidad

José Martínez, concejal del GM VOX en el Ayuntamiento de Lorca, ha mostrado su malestar con que el equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Lorca "no muestre interés en luchar contra la delincuencia organizada". Según Martínez, “está pendiente desde hace meses la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para afrontar el fenómeno de las bandas de menores, que son protagonistas habituales de las acciones delictivas y del vandalismo que sufrimos en distintos puntos de nuestro término municipal.” Desde la formación sostienen que la presión de la delincuencia y el hostigamiento hacia los lorquinos ya no solo se localiza en barrios o zonas concretas sino que se extiende por toda la ciudad y pedanías. “En muchos casos sus autores se encuentran en situación ilegal en España, lo cual es doblemente grave al ser producto de la dejación del Delegado del Gobierno del PSOE en la Región de Murcia y sus aliados de Podemos, que evitan que se persiga se detenga y se expulse a los extranjeros en situación irregular”, ha matizado el edil. Para VOX la política actual en materia de seguridad se basa en mirar para otro lado: “Decir que todo está en orden y tachar de alarmistas a quienes denuncian la situación, los robos con violencia y el vandalismo en la vía pública, especialmente con el objetivo de robar teléfonos móviles y bolsos o dentro de comercios, es negar que ya no son hechos aislados o esporádicos, sino que forman parte del día de la ciudad”, se concreta desde el GM.