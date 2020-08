Vox en Lorca emitió un comunicado en relación a la agresión sufrida la semana pasada el concejal de IU Verdes en Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa. La portavoz de esta formación, Carmen Menduiña destaca que "Vox Lorca condena cualquier agresión, sea cual sea su índole y origen", aunque también condena las declaraciones de los concejales de IU Los Verdes vertidas sobre Menduiña "a la que culpa de la lamentable agresión que sufrió el concejal de IU Pedro Sosa."

Desde VOX Lorca señalan que "no toleramos que se nos culpe de algo tan grave y menos que se señale directamente a la portavoz de nuestro Grupo Municipal como responsable de dicha agresión."

En ese comunicado emitido a los medios de comunicación, la formación de derechas destaca que "tanto el grupo municipal, como nuestra portavoz Carmen Menduiña están defendiendo a los vecinos de un barrio obrero que vive en un continuo abandono con numerosos conflictos a sus espaldas. Tráfico de drogas, ocupación ilegal de viviendas y un largo etcétera de los que nadie se ha preocupado hasta el momento. Los vecinos del barrio Apolonia, así como muestro grupo municipal, están negociando, junto al concejal de seguridad ciudadana José Luis Ruiz Guillén para que el lugar de culto musulmán se haga efectivo en un lugar de la localidad que cumpla los requisitos y dónde los vecinos no se sientan molestos, puesto que un lugar de culto de estas características concentra a un gran número de personas.

Dicho esto, nos gustaría que escuchen ustedes a los vecinos e intenten luchar junto a ellos cuando sea necesario. Las palabras odio y racismo no pueden ir acompañadas siempre que alguien haga un reclamo o queja de este tipo. Deberían ustedes no arremeter contra quienes ayudan a los demás y dejar de sembrar odio, porque con las declaraciones vertidas sobre nuestra portavoz, han hecho precisamente lo que ustedes denuncian."

Por último, el comunicado indica que seguirán "defendiendo a los vecinos del barrio Apolonia, Los Ángeles y San Cristóbal puesto que ellos siguen pidiendo nuestra ayuda y nosotros no hemos venido a mirar para otro lado, sino a defender los intereses de los lorquinos que lo necesiten."