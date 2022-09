VOX Lorca califica de "indecente" que las agresiones de la feria chica se cataloguen como "gamberradas"

Vox Lorca considera como "indecentes" las declaraciones del alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE) sobre los "pinchazos" sucedidos a varias jóvenes en la feria chica, asegurando que era una "gamberrada".

El edil de VOX considera que “Por suerte no se inocularon sustancias, pero no hablamos de un "gamberro" que toque a un timbre y salga corriendo, estamos hablando de agresiones físicas hacia personas." El edil de la formación verde aseguró que "se agredió a tres chicas físicamente con objetos punzantes, con sustancia o sin ella, y no puede catalogarse ese hecho como una gamberrada para no dañar la imagen de Lorca".

Martínez manifiesta que "la imagen de Lorca no la dañamos los que denunciamos las carencias en materia de seguridad, la imagen de Lorca la daña un concierto que aglomera a 2000 personas en el que solo hay seis agentes para garantizar la seguridad. La imagen de Lorca la daña un Partido Socialista que no convoca la Junta Local de Seguridad antes del inicio de las fiestas.

Por último, el edil de VOX asegura que "hace unos meses se catalogó de ataque terrorista un asalto al Pleno, porque hubo cargos electos que se sintieron increpados, sin embargo, cuando te agreden con un objeto punzante, se considera gamberrada. Nos parece una auténtica vergüenza que se intenten tapar las agresiones sufridas por tres chicas para no dañar la imagen de una ciudad que pide a gritos seguridad."