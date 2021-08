VOX Lorca afirma que recibió una propuesta de moción de censura por parte de IU contra el alcalde

Carmen Menduiña y José Martínez, portavoz y edil del grupo VOX en Lorca respectivamente han comparecido ante los medios de comunicación para afirmar que "cuando la formación política de extrema izquierda IU no recibió ninguna concejalía ofreció a VOX Lorca hasta en dos ocasiones presentar una moción de censura conjunta contra el alcalde."

Menduiña ha resaltado que “No hemos llegado hasta aquí para servir a intereses personales de quienes únicamente buscan su sillón, ni para abrir la puerta de las instituciones al comunismo de IU, a día de hoy, nos insultan e intentan entorpecer nuestras intervenciones en el Pleno Municipal de mano de su concejal Gloria Martín”.

José Martínez, por su parte, ha asegurado que "todo lorquino que se implique en la política local sabe que la alianza entre IU y el PP en Lorca es histórica. Son dos partidos hermanados que no sabemos qué intereses comparten, pero que no dudan en cubrirse las espaldas y darse apoyo mutuo”, afirma el edil José Martínez.